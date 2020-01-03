Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24". Молодая мать обратилась в клинику за срочной помощью: ребенок два дня не ел из-за зубной боли.
Читать в источнике
Комментировать220

Подробнее о событии

Приморского стоматолога обвинили в том, что он сломал пальцы женщине

Владивосток-Новости20:20

В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках

РИА Новости20:34

«Начал ломать ей пальцы»: стоматолог избил посетительницу в Уссурийске

РЕН ТВ14:45

Следствием начата проверка по факту избиения врачом-стоматологом женщины с ребенком

ВЕСТИ: Приморье20:04

Российский врач избил мать с ребенком на руках

Lenta.ru12:30

Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

Вести.Ru10:59

Скандал в Приморье: мать ребёнка обвинила врача в нанесении побоев

Prim.News10:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:48, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи

Полиция разыскивает злоумышленника, проколовшего колеса нескольких автомобилей в одном из районов Владивостока, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Армия и оружие

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Вести.Ru 20:23
Политика

МИД России предупредил о тяжёлых последствиях после убийства Сулеймани

Дипломаты указали, что с тревогой восприняли информацию о гибели Сулеймани в ходе удара ВС США по аэропорту Багдада.
RT на русском 05:31
Армия и оружие

Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
РЕН ТВ 01 января в 22:04
Футбол

23-летний форвард «Генгама» погиб в ДТП

Спорт-Экспресс 13:49
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ 14:48
Здоровье

Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета

Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Ugpressa.ru вчера в 11:12
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие

Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию

РИА Новости 16:30
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru 13:52
Теннис

Сборную Белоруссии лишили права провести матч Кубка Дэвиса в Минске

Мужская сборная Белоруссии по теннису была лишена права провести матч квалификации Кубка Дэвиса с командой Германии дома из-за проблем с кортом в Минске, сообщает "Прессбол".
РИА Новости 15:50
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
ТАСС 04:59
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 21:16
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Газета.Ru 18:50
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском вчера в 00:28
Политика

BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел

Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
РЕН ТВ 20:35
Экономика

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM вчера в 03:33
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости 18:15
Футбол

Кулушевски прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски, выступающий на правах аренды за «Парму», прилетел в Турин, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Ювентус».
Sport24.ru вчера в 06:17
Технологии

В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 20:35
Футбол

Бенито стал частью киевского «Динамо»

Спорт день за днем 11:02
Кино

Вышел финальный трейлер «Дракулы» от создателей «Шерлока»

Российская газета 16:13
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес

Ирина Шейк опубликовала первую в 2020 году пляжную фотографию

Вскоре Шейк порадовала своих поклонников, опубликовав фотографию, подписанную как "День первый".
Discover24 вчера в 06:10
Происшествия

Глава якутского поселка Усть-Нера заплатит судебный штраф

Собранные Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для назначения главе муниципального образования "Поселок Усть-Нера" судебного штрафа.
YakutiaMedia.ru 01 января в 00:00
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru 12:50
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное