Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24". Молодая мать обратилась в клинику за срочной помощью: ребенок два дня не ел из-за зубной боли.

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

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