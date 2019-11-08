Экономика
Газета.RuСторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак. "Это $93 млн, сумма верная, как и договаривались", - отметил чиновник, комментируя информацию, опубликованную ранее в пакистанском издании The Express Tribune.
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