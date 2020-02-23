Общество
ИзвестияСторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США
Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете. Инцидент произошел во время съемки программы Homemade Astronauts для телеканала Science Channel 22 февраля.
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с чего всё началось
«Его мечтой было осуществить этот запуск, и Science Channel находился на месте, чтобы запечатлеть его путешествие», — говорится в Twitter-аккаунте телеканала.Известия04:05
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Политика
Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Политика
Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах РФ и США
Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Соединённых Штатов уступает российской по глобальности контроля, заявил главный конструктор таких систем, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Футбол
«Реал» потерпел второе поражение в Примере, уступив «Леванте»
Единоборства
Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Хоккей
Заливщик льда стал главной звездой дня в НХЛ. Он дебютировал в 42 года
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Религия
Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей структуре на Украине.
Общество
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Политика
Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» тоже бы не смог купить Холанда
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что обвинения в адрес «Манчестер Юнайтед» в провале попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда выглядят безосновательными.
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Общество
Жители Екатеринбурга собрали 160 млн рублей на лечение девочки со СМА
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Правительство России рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией из средств федерального бюджета.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Биатлон
Тренер Касперович заявил о раздутости скандала с чужой аккредитацией
Чужая аккредитация была взята на полчаса и не было намерения использовать ее в корыстных целях, заявил Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова журналистам, передает 23 февраля ТАСС.
Общество
В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок
В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Шоу-бизнес
Лещенко объяснил, когда уместен мат
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что считает мат уместным, если он употребляется по делу.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Биатлон
Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.