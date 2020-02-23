с чего всё началось

Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете. Инцидент произошел во время съемки программы Homemade Astronauts для телеканала Science Channel 22 февраля.

Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США

Экономика Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900% Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.

Политика Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах РФ и США Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Соединённых Штатов уступает российской по глобальности контроля, заявил главный конструктор таких систем, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Политика Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.

Религия Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей структуре на Украине.

Общество DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Общество Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Политика Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Политика Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.

Армия и оружие Анатомия молчаливой жестокости Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Общество Жители Екатеринбурга собрали 160 млн рублей на лечение девочки со СМА Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Правительство России рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией из средств федерального бюджета.

Биатлон Тренер Касперович заявил о раздутости скандала с чужой аккредитацией Чужая аккредитация была взята на полчаса и не было намерения использовать ее в корыстных целях, заявил Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова журналистам, передает 23 февраля ТАСС.

Общество В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.

Шоу-бизнес Лещенко объяснил, когда уместен мат Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что считает мат уместным, если он употребляется по делу.