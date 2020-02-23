Общество

ИзвестияИзвестияСторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США

Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете. Инцидент произошел во время съемки программы Homemade Astronauts для телеканала Science Channel 22 февраля.
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с чего всё началось
«Его мечтой было осуществить этот запуск, и Science Channel находился на месте, чтобы запечатлеть его путешествие», — говорится в Twitter-аккаунте
 телеканала.
Известия04:05

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Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Газета.Ru04:50

В самодельной ракете погиб астронавт, доказывавший, что Земля плоская

РЕН ТВвчера в 23:18

СМИ: астронавт-любитель Майкл Хьюз погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете

ТАСС02:34

Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США

РИА Новости01:23

Сторонник теории о плоской Земле погиб в самодельной ракете

News.ru00:49

Сторонник теории плоской Земли разбился на самодельной ракете

Lenta.ru00:40

Сторонник идеи плоской Земли погиб в США при полете на самодельной ракете

РБК03:40
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Политика

Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:17
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ 00:36
Политика

Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах РФ и США

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Соединённых Штатов уступает российской по глобальности контроля, заявил главный конструктор таких систем, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.
News.ru 04:11
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол

«Реал» потерпел второе поражение в Примере, уступив «Леванте»

РИА Новости вчера в 17:13
Единоборства

Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Газета.Ru вчера в 21:14
Хоккей

Заливщик льда стал главной звездой дня в НХЛ. Он дебютировал в 42 года

Телеканал 360° 04:12
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости 02:01
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Религия

Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей структуре на Украине.
РИА Новости вчера в 16:52
Общество

DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта

По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
ТАСС 21 февраля в 06:12
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Хоккей

«Нефтехимик» разгромил в Хабаровске «Амур» со счетом 8:0 в матче КХЛ

РИА Новости 04:31
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
Происшествия

При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек

В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
BFM.ru 03:04
Политика

Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС 21 февраля в 23:53
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» тоже бы не смог купить Холанда

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что обвинения в адрес «Манчестер Юнайтед» в провале попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда выглядят безосновательными.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 00:15
Политика

Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:26
Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Еженедельник Звезда 20 февраля в 22:12
Общество

Жители Екатеринбурга собрали 160 млн рублей на лечение девочки со СМА

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Правительство России рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией из средств федерального бюджета.
iReactor 21 февраля в 03:24
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Биатлон

Тренер Касперович заявил о раздутости скандала с чужой аккредитацией

Чужая аккредитация была взята на полчаса и не было намерения использовать ее в корыстных целях, заявил Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова журналистам, передает 23 февраля ТАСС.
Красная весна 03:05
Общество

В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок

В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Красная весна 00:59
Шоу-бизнес

Лещенко объяснил, когда уместен мат

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что считает мат уместным, если он употребляется по делу.
ФАН 04:48
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
ТАСС вчера в 16:26
Биатлон

Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Чемпионат 04:25
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