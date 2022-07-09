Один правительственный чиновник, близкий к Джонсону, сказал изданию, что Сунак не сообщил премьер-министру о своем намерении уйти, хотя другой инсайдер Уайтхолла сказал, что Сунак «пытался позвонить премьер-министру, но тот не ответил».