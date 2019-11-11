Политика

Lenta.ruLenta.ruСторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине

Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Associated Press.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:37, Ашберн
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