Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Associated Press.

Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине

Происшествия В Тульской области стажер полиции застрелил человека В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.

Армия и оружие Патрушев предупредил о повышении риска возникновения ядерной войны Планы США выйти из Договора по открытому небу снижают порог применения ядерного оружия и кратно увеличивают риски для всего мира, прогнозирует секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Происшествия Бывший глава ЦСКА пытался сбежать из здания СКР ради расстрела Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, пытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР в надежде, что его застрелят конвоиры.

Футбол УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине «Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.

Интернет YouTube сможет удалять коммерчески невыгодные аккаунты В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появился следующий пункт: «YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла».

Шоу-бизнес Многомиллионный долг семьи Фриске погасил известный артист Отец певицы Жанны Фриске Владимир Фриске признался, что погасить долг перед благотворительной организацией «Русфонд» ему помог влиятельный человек из мира шоу-бизнеса.

Общество В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы "Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.

Футбол «Краснодар» сравнил Берга с Быстровым Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Общество Продажи Alibaba в «День холостяков» уже превысили $30 млрд В 2009 году Alibaba превратила неофициальный праздник «День холостяков» в Китае в событие для шоппинга, проводя в этот день крупнейший в мире фестиваль онлайн-продаж, затмивший Киберпонедельник в Соединённых Штатах, собравший в прошлом году $7,9 млрд.