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РБК
РБК

Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

Воскресная протестная акция в Минске собрала около 20 тыс. человек, сообщил государственный телеканал Белоруссии «Беларусь 1». В целом день прошел спокойно, отметил канал.В источнике
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РБК

Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

РБКвчера в 15:36
Московский Комсомолец

Митингующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко: поют и танцуют

Московский Комсомолецвчера в 12:29
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Взгляд.рувчера в 12:35
Lenta.ru

На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Lenta.ruвчера в 12:13
Коммерсантъ

Протестующие отошли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 13:00
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новостивчера в 12:30
ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАССвчера в 12:35

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing
Известиявчера в 06:54
13

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработают дизайн альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
РБК22:27
6

Петиция против обязательного ношения масок в России появилась в Сети

Позитивная особенность у ношения масок лишь одна: снижение потенциального риска заражения при контакте с больным человеком На сайте сайте change.org появилась петиция против обязательного ношения масок.
Толк23:22
285

Пьяный екатеринбуржец несколько раз протаранил машину бывшей жены

По информации пресс-службы городской ГИБДД, около 19 часов напротив дома № 49 на улице Народной Воли нетрезвый мужчина несколько раз врезался в «Хёндэ», который в итоге отбросило на припаркованный автомобиль «Киа».
Телеканал ОТВ23:52
24

Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не собирается превращать Белоруссию, где с 9 августа не утихают протесты, «во вторую Украину», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
Коммерсантъвчера в 10:27
41

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
73

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.
РИА Новости22:25
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