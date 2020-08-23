Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко
Смотрите также
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
Мишустин разрешил россиянам регистрировать автомобили в МФЦ
Пьяный екатеринбуржец несколько раз протаранил машину бывшей жены
Пушков прокомментировал видео с держащим автомат Лукашенко
Экс-сотрудника СК Белоруссии задержали в Пскове и вывезли из России
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
Лукашенко назвал протестующих в Минске «крысами»
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Воскресная протестная акция в Минске собрала около 20 тыс. человек, сообщил государственный телеканал Белоруссии «Беларусь 1». В целом день прошел спокойно, отметил канал.В источнике
Подробнее о событии
Митингующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко: поют и танцуют
Московский Комсомолецвчера в 12:29