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РИА Новости
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой".В источнике
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Коммерсантъ

«Марш новой Белоруссии»

Коммерсантъвчера в 14:48
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новостивчера в 12:30
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Взгляд.рувчера в 12:35
Lenta.ru

На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Lenta.ruвчера в 12:13
РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБКвчера в 11:58
ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАССвчера в 12:35
Московский Комсомолец

Митингующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко: поют и танцуют

Московский Комсомолецвчера в 12:29

Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО

Виктор Хренин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что внешние силы и оппозиция под предлогом "стабилизации обстановки" могут обозначить действия силового блока как повод для смены политического курса Республики Беларусь.
Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО
ПолитРоссиявчера в 05:53
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Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, роста количества новых заболевших не наблюдается, каждый день выявляется около 700 зараженных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМОвчера в 02:35
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
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