Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
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Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой".В источнике
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Московский Комсомолецвчера в 12:29