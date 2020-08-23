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РИА Новости
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой".В источнике
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ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАССвчера в 12:35
Фонтанка.Ру

Протестующие в Минске дошли до резиденции Лукашенко. Между ними и силовиками встали музыканты

Фонтанка.Рувчера в 12:26
Коммерсантъ

Протестующие отошли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 13:00
РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБКвчера в 11:58
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новостивчера в 12:30
Московский Комсомолец

Митингующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко: поют и танцуют

Московский Комсомолецвчера в 12:29
Lenta.ru

На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Lenta.ruвчера в 12:13

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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