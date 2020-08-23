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Русская Планета
Русская Планета

Жители Минска почтили погибших в ходе протестов минутой молчания

В Минске, на площади Независимости, протестующие провели минуту молчания. Акция прошла в память о погибших в ходе беспорядков. Оппозиция сообщает о, по меньшей мере, четырех погибших от различных травм в ходе столкновений с белорусской милицией.В источнике
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Аргументы недели

Видео, как пара протестующих в Минске танцует перед ОМОНом

Аргументы неделивчера в 12:30
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии, как передает РИА, пока затрудняются оценить численность участников акции оппозиции в центре Минска

Эхо Москвывчера в 12:04
RT на русском

Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска

RT на русскомвчера в 09:06
ФедералПресс

В крупных городах Белоруссии проходят многотысячные митинги оппозиции

ФедералПрессвчера в 10:21
Говорит Москва

Митинг оппозиции в Минске переместился к стеле «Минск — город-герой»

Говорит Москвавчера в 09:59
Коммерсантъ

Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска

Коммерсантъвчера в 09:18
Daily Storm

В Минске на митинг оппозиции вышли десятки тысяч человек

Daily Stormвчера в 10:59

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новостивчера в 20:37
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Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

ЕКак рассказал доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев в общении с журналистами агентства «Прайм», беспроводные наушники являются небезопасными.
Asteraвчера в 11:11
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Требования к мебельной продукции изменятся

Требования к мебельной продукции изменятся В России начинается работа над новым техрегламентом по безопасности мебельной продукции: соответствующий контракт Минпромторг рассчитывает заключить с профильной организацией.
Коммерсантъ18:31