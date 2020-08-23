Жители Минска почтили погибших в ходе протестов минутой молчания
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В Минске, на площади Независимости, протестующие провели минуту молчания. Акция прошла в память о погибших в ходе беспорядков. Оппозиция сообщает о, по меньшей мере, четырех погибших от различных травм в ходе столкновений с белорусской милицией.В источнике
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