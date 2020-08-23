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Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска

В центре Минска сторонники оппозиции вышли на несанкционированную акцию протеста на площади Независимости.В источнике
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Газета.Ru

СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске

Газета.Ruвчера в 15:52
Znak.com

В Минске на акцию протеста собрались порядка 100 тыс. человек

Znak.comвчера в 08:37
Московский Комсомолец

Кадры протеста в Минске: вышла сотня тысяч человек

Московский Комсомолецвчера в 10:03
Говорит Москва

Митинг оппозиции в Минске переместился к стеле «Минск — город-герой»

Говорит Москвавчера в 09:59
Коммерсантъ

Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска

Коммерсантъвчера в 09:18
RT на русском

Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска

RT на русскомвчера в 09:06
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии, как передает РИА, пока затрудняются оценить численность участников акции оппозиции в центре Минска

Эхо Москвывчера в 12:04

Экс-адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев заявил, что знает, чьи отпечатки были на руле машины артиста, и они не принадлежат Ефремову.
Экс-адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле
РБК22 августа в 16:56
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Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новостивчера в 13:40
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Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не собирается превращать Белоруссию, где с 9 августа не утихают протесты, «во вторую Украину», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
Коммерсантъвчера в 10:27
35

Немецкие врачи не аргументировали срочность транспортировки Навального

Выяснилось, что немецкие медики, которые прибыли "спасать" основателя ФБК признали его транспортабельным, но не посчитали нужным обсуждать с омскими коллегами вопрос необходимости его перевозки.
Слово и Дело17:06