Более ста тысяч протестующих прошли колонной по центру Минска
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Горожане собрались на площади Независимости, объявили минуту молчания в память о погибших во время столкновений с силовиками на демонстрациях в Беларуси и колонной двинулись к гостинице «Планета». Как пишет «Коммерсант», а марше участвуют более 100 тыс. человек.В источнике
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