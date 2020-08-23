Более ста тысяч протестующих прошли колонной по центру Минска

Горожане собрались на площади Независимости, объявили минуту молчания в память о погибших во время столкновений с силовиками на демонстрациях в Беларуси и колонной двинулись к гостинице «Планета». Как пишет «Коммерсант», а марше участвуют более 100 тыс. человек.