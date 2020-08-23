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Новый Калининград.Ru
Новый Калининград.Ru

Более ста тысяч протестующих прошли колонной по центру Минска

Горожане собрались на площади Независимости, объявили минуту молчания в память о погибших во время столкновений с силовиками на демонстрациях в Беларуси и колонной двинулись к гостинице «Планета». Как пишет «Коммерсант», а марше участвуют более 100 тыс. человек.В источнике
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RT на русском

Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска

RT на русском09:06
ТАСС

Белорусские военные оцепили стелу «Минск - город-герой»

ТАСС09:19
Коммерсантъ

Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска

Коммерсантъ09:18
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии, как передает РИА, пока затрудняются оценить численность участников акции оппозиции в центре Минска

Эхо Москвы12:04
РИА Новости

Стелу «Минск — город-герой» обнесли забором

РИА Новости08:39
Московский Комсомолец

Кадры протеста в Минске: вышла сотня тысяч человек

Московский Комсомолец10:03
РЕН ТВ

Стелу «Минск — город-герой» закрыли от протестующих колючей проволокой

РЕН ТВ07:57
КП - Беларусь

Фотофакт 23 августа 2020. Стела у музея ВОВ оцеплена колючей проволокой, по периметру - военные

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iReactorвчера в 23:29
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