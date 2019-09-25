Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. Об сообщает издание Znak со ссылкой на одного из членов группы Алексея.
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с чего всё началось

Отряд якутского шамана Габышева объявил о самороспуске и прекращении похода на Москву

Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший поход на Москву после задержания своего лидера, сегодня в 7:00 по иркутскому времени объявил о роспуске и прекращении похода.
Znak.com00:28

Подробнее о событии

Сторонники шамана, собиравшегося «изгнать Путина», решили не идти в Москву

Коммерсантъ05:55

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru03:26

Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву после его задержания

ТАСС05:04

Сторонники пытавшегося «изгнать Путина» шамана передумали идти в Москву

РБК05:32

Отряд якутского шамана завершил поход на Москву из-за угроз от «вежливых людей»

Собеседник03:46

Сторонники Александра Габышева, который называет себя шаманом, прекратили поход на Москву под давлением силовиков

Эхо Москвы02:00

Отряд якутского шамана Габышева объявил о самороспуске и прекращении похода на Москву

Znak.com00:28
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Происшествия

Пожар на российском траулере в Тромсё локализовали

ТАСС 08:02
Происшествия

При обрушении на руднике под Оренбургом погиб горняк

В Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб.
RT на русском 01:20
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Футбол

Широков: «„Спартак“ сам может позволить себе проиграть КАМАЗу»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что красно-белые могут не победить в матче 1/16 Кубка России с КАМАЗом.
Бомбардир.ру 07:11
Происшествия

Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Экономика

Подразделение Thomas Cook в Швеции продолжит свою работу

Старейший британский туроператор Thomas Cook в понедельник объявил о ликвидации.
Интерфакс 08:24
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Политика

Берлин получил послание Путина по РСМД

Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:24
Политика

Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49
Политика

США расширили санкции против Ирана

Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Известия 09:27
Футбол

«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России

Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
Известия 07:48
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Политика

Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга

ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Политика

Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Политика

Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Культура

Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников

Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Кино

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Вокруг ТВ вчера в 17:57
Гаджеты

Казань вошла в топ-10 самых активных регионов по продажам новых iPhone

Казанцы в числе первых смогли заполучить новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу 20 сентября.
Kazanfirst.ru 07:57
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Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Политика

Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери

В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Общество

Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Авто

Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ

Компания Volkswagen анонсировала скорое появление новой генерации седана Jetta на российском рынке.
Somanyhorses вчера в 09:27
Общество

Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца

Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия».
Lenta.ru вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Футбол

Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021

Piter.tv вчера в 13:51
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Политика

Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
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