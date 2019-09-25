Происшествия
Lenta.ruСторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. Об сообщает издание Znak со ссылкой на одного из членов группы Алексея.
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с чего всё началось
Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший поход на Москву после задержания своего лидера, сегодня в 7:00 по иркутскому времени объявил о роспуске и прекращении похода.Znak.com00:28
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При обрушении на руднике под Оренбургом погиб горняк
В Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб.
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В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что красно-белые могут не победить в матче 1/16 Кубка России с КАМАЗом.
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Старейший британский туроператор Thomas Cook в понедельник объявил о ликвидации.
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Похититель картины Куинджи получил три года колонии
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Lenta.ru 02:49
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Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
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«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России
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Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Политика
Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга
ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Политика
Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Политика
Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Культура
Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников
Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Вокруг ТВ вчера в 17:57
Гаджеты
Казань вошла в топ-10 самых активных регионов по продажам новых iPhone
Казанцы в числе первых смогли заполучить новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу 20 сентября.
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Зеленский опубликовал фото с Трампом
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РБК 09:11
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Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
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Газета.Ru 03:03
Общество
Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Компания Volkswagen анонсировала скорое появление новой генерации седана Jetta на российском рынке.
Somanyhorses вчера в 09:27
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Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021
Piter.tv вчера в 13:51
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Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35