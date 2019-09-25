Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший поход на Москву после задержания своего лидера, сегодня в 7:00 по иркутскому времени объявил о роспуске и прекращении похода.

с чего всё началось

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. Об сообщает издание Znak со ссылкой на одного из членов группы Алексея.

Происшествия При обрушении на руднике под Оренбургом погиб горняк В Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб.

Происшествия В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.

Футбол Широков: «„Спартак“ сам может позволить себе проиграть КАМАЗу» Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что красно-белые могут не победить в матче 1/16 Кубка России с КАМАЗом.

Происшествия Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.

Экономика Подразделение Thomas Cook в Швеции продолжит свою работу Старейший британский туроператор Thomas Cook в понедельник объявил о ликвидации.

Происшествия Похититель картины Куинджи получил три года колонии Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».

Политика Берлин получил послание Путина по РСМД Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.

Политика Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.

Политика США расширили санкции против Ирана Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.

Футбол «Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.

Общество Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.

Политика Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Политика Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Политика Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».

Культура Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.

Гаджеты Казань вошла в топ-10 самых активных регионов по продажам новых iPhone Казанцы в числе первых смогли заполучить новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу 20 сентября.

Политика Зеленский опубликовал фото с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Общество Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Компания Volkswagen анонсировала скорое появление новой генерации седана Jetta на российском рынке.

Общество Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Политика Лавров провел переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.