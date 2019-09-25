Напомним, выпускник истфака Якутского госуниверситета 50-летний Александр Габышев весной этого года объявил себя шаманом-воином и в марте этого года отправился пешком в Москву с целью изгнать Путина . Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

с чего всё началось

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. Об сообщает издание Znak со ссылкой на одного из членов группы Алексея.

Политика Зеленский назвал человека, который может давить на него Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.

Авто В России доступен обновленный Toyota Land Cruiser Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Политика Матвиенко о Саратовской области: «Многое сделано за последние годы» Матвиенко отметила, что Саратовской области выпала честь открыть новый формат в СФ - дни регионов (Саратовскую область презентуют в верхней палате парламента с 23 сентября).

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Политика Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок.

Политика Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.

Общество Меган Маркл покрыла голову ради мусульман Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике в платке ради посещения старейшей мечети Южной Африки.

Политика Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".

Политика Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл Россию с рабочим визитом.

Происшествия На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".

Кино «Игра престолов» завоевала 12 наград «Эмми» Сериал «Игра престолов» стал рекордсменом по наградам: его создатели претендовали на статуэтки в 32 номинациях, в итоге получили 12 наград.

Шоу-бизнес Заворотнюк составила завещание Семья Заворотнюк, по словам инсайдера, поспешила оформить завещание после того, как актриса пришла в себя.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Культура Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».

Политика Клинтон прокомментировала импичмент Трампа Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон заявила, что поддерживает решение Конгресса начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Штатов Дональда Трампа.

Гаджеты Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.

Футбол Нисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.

Футбол Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Происшествия В Кирове предотвращено массовое убийство в школе Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.

Экономика Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась поддельной Средняя стоимость поддельных кроссовок — 2-3 тысячи рублей, оригинальная пара обойдётся в 5 тысяч.

Общество Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Происшествия Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Транспорт МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.