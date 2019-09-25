Происшествия
Lenta.ruСторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. Об сообщает издание Znak со ссылкой на одного из членов группы Алексея.
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с чего всё началось
Напомним, выпускник истфака Якутского госуниверситета 50-летний Александр Габышев весной этого года объявил себя шаманом-воином и в марте этого года отправился пешком в Москву с целью изгнать Путина . Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.Znak.com00:28
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«Вежливые люди» заставили отряд шамана Габышева прекратить поход на Москву
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