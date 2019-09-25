Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. Об сообщает издание Znak со ссылкой на одного из членов группы Алексея.
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с чего всё началось

Отряд якутского шамана Габышева объявил о самороспуске и прекращении похода на Москву

Напомним, выпускник истфака Якутского госуниверситета 50-летний Александр Габышев весной этого года объявил себя шаманом-воином и в марте этого года отправился пешком в Москву с целью изгнать Путина . Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.
Znak.com00:28

Подробнее о событии

«Вежливые люди» заставили отряд шамана Габышева прекратить поход на Москву

Московский Комсомолец04:39

Сторонники Александра Габышева, который называет себя шаманом, прекратили поход на Москву под давлением силовиков

Эхо Москвы02:00

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru03:26

Отряд якутского шамана объявил о самороспуске после угроз от силовиков

Новая газета02:15

Сторонники якутского шамана прекратили поход в Москву после угроз в полиции

Дождь02:13

Отряд якутского шамана отказался от похода на Кремль

REGNUM04:35

Отряд якутского шамана Габышева объявил о самороспуске и прекращении похода на Москву

Znak.com00:28
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Политика

Зеленский назвал человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Авто

В России доступен обновленный Toyota Land Cruiser

Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня 23 сентября в 12:24
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
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Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo

Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
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Политика

Матвиенко о Саратовской области: «Многое сделано за последние годы»

Матвиенко отметила, что Саратовской области выпала честь открыть новый формат в СФ - дни регионов (Саратовскую область презентуют в верхней палате парламента с 23 сентября).
СаратовБизнесКонсалтинг 04:43
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок.
Ведомости 04:45
Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.
Коммерсантъ 03:58
Общество

Меган Маркл покрыла голову ради мусульман

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике в платке ради посещения старейшей мечети Южной Африки.
Lenta.ru 04:06
Политика

Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге

Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 23 сентября в 15:12
Политика

Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Происшествия

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru вчера в 20:02
Политика

Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Кино

«Игра престолов» завоевала 12 наград «Эмми»

Сериал «Игра престолов» стал рекордсменом по наградам: его создатели претендовали на статуэтки в 32 номинациях, в итоге получили 12 наград.
Общественное телевидение России 23 сентября в 06:54
Шоу-бизнес

Заворотнюк составила завещание

Семья Заворотнюк, по словам инсайдера, поспешила оформить завещание после того, как актриса пришла в себя.
Газета.Ru 04:01
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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Первая победа «Монако» за два месяца: что творит Головин во Франции

Газета.Ru 03:36
Культура

Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen

Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания вчера в 12:15
Политика

Клинтон прокомментировала импичмент Трампа

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон заявила, что поддерживает решение Конгресса начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Штатов Дональда Трампа.
DixiNews 04:16
Гаджеты

Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли

Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.
Snob.ru вчера в 01:00
Футбол

Нисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.
Чемпионат 04:24
Футбол

Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан вчера в 06:40
Происшествия

В Кирове предотвращено массовое убийство в школе

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском вчера в 05:56
Экономика

Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась поддельной

Средняя стоимость поддельных кроссовок — 2-3 тысячи рублей, оригинальная пара обойдётся в 5 тысяч.
Говорит Москва 04:28
Происшествия

Стали известны дата и место прощания с экс-мэром Новокуйбышевска

Самара-ГИС 02:29
Общество

Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян

Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Здоровье

Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев

AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
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