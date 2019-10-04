Происшествия

РБКРБКСторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда. Влада Мордасова приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строго режима, Яна Сидорова — к шести с половиной годам.
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Фигуранты дела о попытке организовать массовые беспорядки в Ростове получили реальные сроки

Коммерсантъ09:16

Суд вынес приговор по делу об организации массовых беспорядков в Ростове

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Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:15
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Из-за неосторожности при курении загорелась квартира Одним из первых штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья.
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Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США

Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
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Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, выступая 4 октября на форуме по капремонту в Уфе, заявил, что 15 регионов страны выполнили установленные на 2019 год планы по переселению граждан из аварийного жилья.
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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
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Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Синице

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По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
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В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

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Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
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Путин открыл набсовет платформы «Россия — страна возможностей»

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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Собчак посмеялась с Богомоловым над объективностью ТЭФИ

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В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены

В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

Уралинформбюро вчера в 07:24
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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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Футбол

Дзюба сходил на балет в Михайловский театр

Капитан сборной России и нападающий «Зенит» Артём Дзюба в пятницу опубликовал видео из зала Михайловского театра.
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Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

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BFM.ru 06:51
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Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
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«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

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Картину Бэнкси продали за рекордные $12 млн на аукционе

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В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж»

Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
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