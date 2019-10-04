Происшествия
РБКСторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда. Влада Мордасова приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строго режима, Яна Сидорова — к шести с половиной годам.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд вынес приговор по делу об организации массовых беспорядков в Ростове
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону09:04
Ростовский областной суд огласил приговор Мордасову, Сидорову и Шашмину
Панорама Ростова-на-Дону08:49
«Следователь вытирал ботинки об мое лицо»: рассказываем о громком судебном процессе в Ростове
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:15
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Политика
Трамп потребует от Конгресса США провести голосование по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в нижнюю палату американского Конгресса требование провести голосование по вопросу импичмента.
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Шоу-бизнес
Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке
Сын известного артиста театра и кино Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обнаружил на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей припаркованный автомобиль спецсвязи.
Футбол
Агент Жамалетдинова прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА
Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал информацию о возможном возвращении 22-летнего игрока в ЦСКА, которому принадлежат права на него.
Происшествия
Житель страны получил первый штраф за курение на балконе
Из-за неосторожности при курении загорелась квартира Одним из первых штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья.
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Экономика
Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, выступая 4 октября на форуме по капремонту в Уфе, заявил, что 15 регионов страны выполнили установленные на 2019 год планы по переселению граждан из аварийного жилья.
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi
По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
Политика
Путин открыл набсовет платформы «Россия — страна возможностей»
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Шоу-бизнес
Собчак посмеялась с Богомоловым над объективностью ТЭФИ
Журналистка не оценила распределение наград Российская телеведущая Ксения Собчак оказалась разочарована объективностью ТЭФИ.
Экономика
В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены
В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
Футбол
Дзюба сходил на балет в Михайловский театр
Капитан сборной России и нападающий «Зенит» Артём Дзюба в пятницу опубликовал видео из зала Михайловского театра.
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Армия и оружие
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж»
Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.