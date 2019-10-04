Происшествия

РБКРБКСторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда. Влада Мордасова приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строго режима, Яна Сидорова — к шести с половиной годам.
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с чего всё началось
Ростовский областной суд признал двух местных жителей виновными в попытке организовать массовые беспорядки и третьего — в попытке поучаствовать в них, сообщается в Telegram-канале
 Amnesty International.
Lenta.ru09:39

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Фигуранты дела о попытке организовать массовые беспорядки в Ростове получили реальные сроки

Коммерсантъ09:16

«Следователь вытирал ботинки об мое лицо»: рассказываем о громком судебном процессе в Ростове

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:15

Зал встретил криками «Позор» приговор суда по делу об организации «революции» в Ростове

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Ростовские революционеры намерены обжаловать приговор

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Ростовский областной суд огласил приговор Мордасову, Сидорову и Шашмину

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Реплика Ореха: Шесть лет за пикет

Эхо Москвы12:03

Суд вынес приговор по делу об организации массовых беспорядков в Ростове

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону09:04
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
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В Росстате сообщили, на какие продукты выросли цены в сентябре

Росстат сообщил о динамике цен на продукты в сентябре в разных регионах России.
Аргументы и Факты 11:05
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Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

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Lenta.ru вчера в 12:44
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Армия и оружие

США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе

Русская Планета вчера в 08:07
Политика

Россия поставила точку в вопросе подачи воды в Крым из Украины

После воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила поставку воды в республику по Северо-Крымскому каналу.
Российский Диалог 13:59
Наука

Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете

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Экономика

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс вчера в 09:41
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Газета.Ru 11:13
Политика

В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с вопросом невыдачи виз США делегатам России.
RT на русском 13:33
Происшествия

Макгрегор предстанет перед судом за нападение на пожилого мужчину

Газета.Ru 14:37
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Песков прокомментировал падение доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
АМИТЕЛ 08:10
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика

В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса

Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
Газета.Ru 14:53
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Политика

В Италии по запросу США арестован второй обвиняемый по делу россиянина

В итальянской коммуне Марино по запросу США арестовали гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, который наряду с россиянином Александром Коршуновым обвиняется американской стороной в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 14:37
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом

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Политика

Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
Экономика

Власти повышают ЕНВД с 1 января 2020 года

Налог увеличивается на 5% С 1 января 2020 года все вмененщики должны будут платить на 5% больше.
Упрощёнка 05:21
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

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Гаджеты

В России впервые появились смартфоны вьетнамского производителя

Заметим, что бренд имеет и испанские корни: в декабре прошлого года было объявлено, что Vingroup приобретает 51% компании BQ (не российской, а именно испанской - ред.). В результате и появился Vsmart, занимающийся выпуском смартфонов.
Вечерний курьер 09:34
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin

ТВ Центр 04:52
Политика

В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин

Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
RT на русском 07:58
Технологии

Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии

Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Происшествия

Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

РИА Новости 13:42
Культура

Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
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Политика

Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 20:13
Происшествия

Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек

Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Вести.Ru 04:34
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