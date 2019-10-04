Происшествия
РБКСторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда. Влада Мордасова приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строго режима, Яна Сидорова — к шести с половиной годам.
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с чего всё началось
Ростовский областной суд признал двух местных жителей виновными в попытке организовать массовые беспорядки и третьего — в попытке поучаствовать в них, сообщается в Telegram-канале Amnesty International.Lenta.ru09:39
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