с чего всё началось

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда. Влада Мордасова приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строго режима, Яна Сидорова — к шести с половиной годам.

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Экономика В Росстате сообщили, на какие продукты выросли цены в сентябре Росстат сообщил о динамике цен на продукты в сентябре в разных регионах России.

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Политика Россия поставила точку в вопросе подачи воды в Крым из Украины После воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила поставку воды в республику по Северо-Крымскому каналу.

Экономика Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).

Политика В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с вопросом невыдачи виз США делегатам России.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Политика Песков прокомментировал падение доходов среднего класса Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Политика В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.

Политика В Италии по запросу США арестован второй обвиняемый по делу россиянина В итальянской коммуне Марино по запросу США арестовали гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, который наряду с россиянином Александром Коршуновым обвиняется американской стороной в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Политика Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.

Экономика Власти повышают ЕНВД с 1 января 2020 года Налог увеличивается на 5% С 1 января 2020 года все вмененщики должны будут платить на 5% больше.

Гаджеты В России впервые появились смартфоны вьетнамского производителя Заметим, что бренд имеет и испанские корни: в декабре прошлого года было объявлено, что Vingroup приобретает 51% компании BQ (не российской, а именно испанской - ред.). В результате и появился Vsmart, занимающийся выпуском смартфонов.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Политика В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.

Технологии Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Культура Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.

Политика Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне.