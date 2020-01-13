Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия в Ливии. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники, противоборствующие стороны обязуются без предварительных условий соблюдать режим прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 00 часов 00 минут.

Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии

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