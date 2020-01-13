Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаСтороны конфликта в Ливии договорились о перемирии

Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия в Ливии. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники, противоборствующие стороны обязуются без предварительных условий соблюдать режим прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 00 часов 00 минут.
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Переговоры между сторонами конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии

Эхо Москвы11:04

Межливийские переговоры окончились без подписания соглашения

RT на русском10:43

На межливийских переговорах в Москве соглашение не подписали

Московский Комсомолец10:53

Стороны конфликта в Ливии обязались соблюдать перемирие

Известия10:49

Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

Коммерсантъ10:49

СМИ: соглашение между ливийскими сторонами предполагает бессрочное прекращение огня

ТАСС11:03

Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения

РИА Новости10:36
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Армия и оружие

Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара

Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Красная весна 15:34
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
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СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

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Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

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Российская газета 11 января в 15:16
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Известия 19:01
Происшествия

Студент признал вину по делу о покушении на жену депутата в Москве

Студент Николай Фролов признал вину в покушении на убийство жены депутата от партии «Яблоко» Светланы Хананашвили в Москве.
РБК 15:06
Происшествия

В Иркутске ищут пропавшую в Улан-Удэ школьницу

Полиция не исключает, что школьница могла уехать в Иркутск.
Московский Комсомолец 20:51
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РИА Новости 17:02
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RT на русском 12:26
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Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
N+1 04 января в 19:01
Авто

При заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
ToDay News Ufa 10 января в 23:39
Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
REGNUM 20:55
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Происшествия

В Новосибирске из окна многоэтажки выпали два подростка

По предварительной информации, подростки выпали с 16 этажа здания №162/1 на улице Добролюбова.
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Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:20
Происшествия

В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:22
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета вчера в 23:41
Общество

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По информации издания, шествие в защиту осужденных по делами «Сети», «Нового величия», «московскому делу» и других, согласно заявке, предполагало участие 10 тыс. человек и должно было пройти по Тверскому бульвару и Большой Никитской улице.
Росбалт 16:20
Футбол

Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Sport24.ru вчера в 02:25
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 11 января в 04:21
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У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

История про выигранный миллиард на фоне очень бедной жизни, которой живет значительная часть жителей России, не могла привнести никакого позитива в поток ежедневных новостей.
Взгляд.ру 10:40
Спорт

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх в 2020 году после матча чемпионата между сборными Дании и Венгрии.
Известия 19:23
Футбол

«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
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В «Барселоне» официально сменился тренер

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Флагману OnePlus 8 достанется лучший экран для смартфона

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«Юлмаркет» сообщил о полном банкротстве компании

Компания ООО "Юлмаркет" приняла решение подать заявление о собственном банкротстве.
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Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
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Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
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Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam

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