Политика
Свободная ПрессаСтороны конфликта в Ливии договорились о перемирии
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия в Ливии. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники, противоборствующие стороны обязуются без предварительных условий соблюдать режим прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 00 часов 00 минут.
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Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Происшествия
Студент признал вину по делу о покушении на жену депутата в Москве
Студент Николай Фролов признал вину в покушении на убийство жены депутата от партии «Яблоко» Светланы Хананашвили в Москве.
Происшествия
В Иркутске ищут пропавшую в Улан-Удэ школьницу
Полиция не исключает, что школьница могла уехать в Иркутск.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Космос
Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос
Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Происшествия
В Новосибирске из окна многоэтажки выпали два подростка
По предварительной информации, подростки выпали с 16 этажа здания №162/1 на улице Добролюбова.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие в защиту осужденных
По информации издания, шествие в защиту осужденных по делами «Сети», «Нового величия», «московскому делу» и других, согласно заявке, предполагало участие 10 тыс. человек и должно было пройти по Тверскому бульвару и Большой Никитской улице.
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Экономика
У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец
История про выигранный миллиард на фоне очень бедной жизни, которой живет значительная часть жителей России, не могла привнести никакого позитива в поток ежедневных новостей.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх в 2020 году после матча чемпионата между сборными Дании и Венгрии.
Футбол
«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»
Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Гаджеты
Флагману OnePlus 8 достанется лучший экран для смартфона
Экономика
«Юлмаркет» сообщил о полном банкротстве компании
Компания ООО "Юлмаркет" приняла решение подать заявление о собственном банкротстве.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
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