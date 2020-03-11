Политика
RT на русскомСтороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил
Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
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с чего всё началось
Как ожидается, в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения и закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.ТАССвчера в 06:43
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Контактная группа за неделю определит лиц, подлежащих обмену в Донбассе
Российская газетавчера в 16:15
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