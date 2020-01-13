По данным следствия, мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что с апреля по май 2019 года ребенка «в воспитательных целях» ставили коленями на гречку. Отчим мальчика наказывал его за малейшие провинности: возвращение домой из школы или с прогулки позже обычного.

Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери

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