Общество

ИзвестияИзвестияСтоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери

Ранее сообщалось, что с апреля по май 2019 года ребенка «в воспитательных целях» ставили коленями на гречку. Отчим мальчика наказывал его за малейшие провинности: возвращение домой из школы или с прогулки позже обычного.
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с чего всё началось

В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери

По данным следствия, мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку.
ТАСС06:51

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Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери

Известия07:01

В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери

ТАСС06:51

Мальчику, которого отчим истязал гречкой, разрешили жить с мамой

Город55.ру05:39

Омского второклассника, которого родители истязали гречкой, окончательно решили оставить с матерью

Новый Омск06:10

Омского мальчика после «пыток» гречкой окончательно решили оставить с матерью

РИА ОмскИнформ04:49

Маленький омич, которого отчим заставлял часами стоять на гречке, добился права жить с мамой

Om1.ru03:16

Ребёнку, который стоял коленями на гречке, разрешили остаться с мамой

НГС5501:14
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