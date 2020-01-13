Общество
ИзвестияСтоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери
Ранее сообщалось, что с апреля по май 2019 года ребенка «в воспитательных целях» ставили коленями на гречку. Отчим мальчика наказывал его за малейшие провинности: возвращение домой из школы или с прогулки позже обычного.
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с чего всё началось
По данным следствия, мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку.ТАСС06:51
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