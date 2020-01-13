Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью. Такое решение приняло руководство адаптивной школы - интерната № 5, куда ребенок был помещен после общественного резонанса.
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с чего всё началось

В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказала недоумение в связи с тем, что ребенок был возвращен матери, после чего мальчика поместили в школу-интернат до вынесения решения о возможности совместного проживания.
ТАСС06:51

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