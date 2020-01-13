Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

Политика Лавров заявил об «определенном прогрессе» на переговорах по Ливии 13 января в Москве состоялись переговоры между Россией, Турцией и обеими сторонами внутриливийского конфликта - главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Общество Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением 13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Общество Депутат Госдумы предлагает обложить домохозяек налогом Депутат Государственной Думы предлагает обложить домохозяек налогом. Он считает, что это вполне справедливо и объяснил свою точку зрения.

Финансы Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

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Политика В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".

Хоккей «Авангард» по буллитам обыграл «Амур» «Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов.

Общество Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.

Происшествия В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).

Общество Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".

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Общество Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».

Кино В трейлере «Морбиуса» Sony появился Стервятник из «Человека-паука» Marvel Стоит отметить важный момент: в самом конце ролика в кадре появляется актёр Майкл Китон, ранее исполнивший роль Стервятника (Эдриана Тумса) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» киновселенной Marvel.

Экономика Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.