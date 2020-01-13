Общество

Вести.RuВести.RuСтрадать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.
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Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова

Российская газета12:24

Медведев пошутил на тему новогодних праздников

ТАСС09:13

Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

Вести.Ru10:36

Медведев дал мрачный прогноз на 2020 год, процитировав Чехова

URA.Ru10:32

Медведев призвал не «радоваться такой чепухе, как Новый год»

Московский Комсомолец09:38

Медведев пошутил о конце новогодних праздников фразой Чехова

РБК10:59

Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова

РИА Новости09:00
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

ТАСС 12:15
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«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

ТАСС 09:05
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Лавров заявил об «определенном прогрессе» на переговорах по Ливии

13 января в Москве состоялись переговоры между Россией, Турцией и обеими сторонами внутриливийского конфликта - главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Газета.Ru 12:37
Общество

Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Woman.ru 08:17
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Российская газета 09:20
Общество

Депутат Госдумы предлагает обложить домохозяек налогом

Депутат Государственной Думы предлагает обложить домохозяек налогом. Он считает, что это вполне справедливо и объяснил свою точку зрения.
Твой Континент 12:10
Политика

Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 11 января в 10:51
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ 04:28
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 05:50
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Экономика

В России подорожает черный хлеб

По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Lenta.ru вчера в 03:03
Политика

В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
РИА Новости 12:25
Хоккей

«Авангард» по буллитам обыграл «Амур»

«Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов.
Спорт-Экспресс 06:25
Общество

Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.
РИА Новости 07:59
Происшествия

В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета

Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
РИА Новости 11:31
Общество

В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

В сентябре 2019 года свой вариант амнистии к 75-летию Победы предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
РБК 12:39
Политика

Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

РБК 12:01
Футбол

«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»

ProstoProSport 05:04
Общество

Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша

Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Газета.Ru 11:53
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Шоу-бизнес

Шоумен заявил о драке Бабкиной и Кадышевой

Шоумен Рустам Солнцев в своем Instagram написал о драке между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, ссылаясь на текст якобы существующих мемуаров последней под названием "Рок-н-ролл – это я!"
Газета.Ru 12:48
Политика

В Иране рассказали о причинах пуска ракеты по украинскому самолету

Ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing произошел из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана.
Gazeta.SPb 12:34
Общество

Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках

Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».
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Кино

В трейлере «Морбиуса» Sony появился Стервятник из «Человека-паука» Marvel

Стоит отметить важный момент: в самом конце ролика в кадре появляется актёр Майкл Китон, ранее исполнивший роль Стервятника (Эдриана Тумса) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» киновселенной Marvel.
REGNUM 12:45
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК 10:34
Наука

Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо для себя пользы

Группа зарубежных орнитологов выяснила, что попугаи жако безвозмездно помогают сородичам добывать еду.
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Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Народные новости 02:43
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Политика

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Коммерсантъ 11:58
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