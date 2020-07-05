Коронавирус
Эхо МосквыСтраховки от коронавируса не пользуются большим спросом у россиян
Специальные полисы стали появляться у страховых компаний в середине марта, а пик спроса на них пришелся на апрель, после введения во многих регионах режима изоляции.
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Страховые компании назвали «символическими» доходы от полисов с защитой от COVID-19
Экономика сегодня05:30
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Политика
Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР
Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
Кино
Новый драйв-ин-кинотеатр откроется в Москве, на Ходынском бульваре
Драйв-ин-кинотеатр откроется 6 июля на парковке ТЦ «Авиапарк». Как сообщают организаторы, посещение будет бесплатным.
Афиша Daily 02 июля в 14:07
Футбол
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
Вести.Ru 07:50
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Футбол
Луценко: «Для меня было важно победить „Динамо“ именно на выезде»
Осталось четыре матча, надо побеждать, тем более, что домашние игры.
Евро-футбол.ру 07:15
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 07:02
Футбол
Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»
RT на русском вчера в 13:18
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Армия и оружие
Американский ЗРК Patriot отразил атаку на посольство США в Багдаде
Зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде.
News.ru 05:19
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, кроме некоторых уроков.
Evo-rus.com 04:12
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru вчера в 18:31
Армия и оружие
«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель
Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Коротченко предсказал распад США и утрату суверенитета страны
Военный эксперт полагает, что Соединенные Штаты Америки не только утратили авторитет на международных площадках, но и находятся на этапе собственного упадка.
Народные новости вчера в 08:36
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 02 июля в 09:06
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Футбол
«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»
«Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.
Vprognoze.ru вчера в 17:59
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Религия
В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников
Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
Футбол
Футболист «Ахмата» сломал руку в матче с ЦСКА
Защитник грозненского «Ахмата» Анхель Вилькер получил серьёзное повреждение в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
RT на русском 08:10
Здоровье
За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03 июля в 04:40
Кино
На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ 03 июля в 09:23
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» попала в больницу
Lenta.ru 08:05
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 03 июля в 12:46
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 05:06