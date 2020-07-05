Специальные полисы стали появляться у страховых компаний в середине марта, а пик спроса на них пришелся на апрель, после введения во многих регионах режима изоляции.

Страховки от коронавируса не пользуются большим спросом у россиян

Политика Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 1,4K

Кино Новый драйв-ин-кинотеатр откроется в Москве, на Ходынском бульваре Драйв-ин-кинотеатр откроется 6 июля на парковке ТЦ «Авиапарк». Как сообщают организаторы, посещение будет бесплатным.

Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 660

Здоровье Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.

Общество Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены. 25

Космос Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов. 5

Футбол «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар» «Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 47

Футбол Футболист «Ахмата» сломал руку в матче с ЦСКА Защитник грозненского «Ахмата» Анхель Вилькер получил серьёзное повреждение в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо». 2