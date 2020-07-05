Коронавирус
Piter.tvСтраховки от коронавируса не пользуются популярностью у россиян
Пик продаж пришелся на апрель – после введения в ряде регионов страны режима самоизоляции и других мер профилактики распространения коронавируса. Сам продукт появился на российских рынках с середины марта, когда в стране было выявлено менее 100 подтвержденных случаев COVID-19.
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Страховые компании назвали «символическими» доходы от полисов с защитой от COVID-19
Экономика сегодня05:30
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Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
Автоспорт
Квят не встал на одно колено перед стартом Гран-при «Формулы-1»
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят не встал на одно колено перед стартом сезона "Формулы-1" в знак борьбы против расизма.
Газета.Ru 09:15
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19
"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, умерли трое, двое из них от COVID-19", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:40
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Футбол
«Ахмат» забил ЦСКА один гол за 10 матчей
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Армия и оружие
Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море
По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море.
РИА Новости 09:57
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Сюжет фильма складывается вокруг безобидного и слабоумного и вместе с тем открытого и благородного героя.
Evo-rus.com 04:20
Политика
Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
Car.ru вчера в 03:54
Армия и оружие
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН 03 июля в 11:38
Футбол
Хави продлил контракт с «Аль-Садд» на один год
Sport24.ru 08:39
Происшествия
Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным
Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина.
Lenta.ru 09:41
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Происшествия
В Иркутской области 10 человек пострадали при столкновении двух машин
В результате ДТП в Иркутской области пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
РБК 08:56
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM 03 июля в 01:02
Космос
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту
Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Интерфакс 02:27
Политика
Путин рассказал, кто предложил поправку о нерушимости границ
Президент России Владимир Путин рассказал, что поправки в Конституцию о нерушимости границ России и невозможности отторжения российских территорий предложили члены рабочей группы по поправкам и сами граждане страны.
Комсомольская правда 07:02
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Политика
Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики
Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к особым потерям бюджета РФ, считает член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров.
Вести.Ru 08:31