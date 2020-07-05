Пик продаж пришелся на апрель – после введения в ряде регионов страны режима самоизоляции и других мер профилактики распространения коронавируса. Сам продукт появился на российских рынках с середины марта, когда в стране было выявлено менее 100 подтвержденных случаев COVID-19.

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