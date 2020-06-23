Коронавирус

ВедомостиВедомостиСтраховки от коронавируса оказались нерабочими

Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.
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с чего всё началось
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил
 участникам рынка.
Ведомости08:16

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ЦБ обнаружил нарушения в страховках от COVID-2019

Газета.Ru10:11

ЦБ: страховка от COVID-19 не должна содержать условий, отменяющих выплаты

Банки.ру05:38

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

РБК06:48

ЦБ сообщил о нарушениях при продаже страховок от коронавируса

Rambler News Service06:08

Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Ведомости08:16

ЦБ выявил взаимоисключающие положения в страховках от COVID-19

Medvestnik.ru05:19

ЦБ нашел нарушения прав потребителей у ряда страховщиков, предлагающих полисы от COVID-19

ТАСС05:13
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