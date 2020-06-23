с чего всё началось

Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.

Политика Болтон поделился планами Обамы признать принадлежность Крыма России Болтон отметил, что Обама давал понять российскому лидеру Владимиру Путину: если Москва ограничится воссоединением с Крымом, то гражданскую войну на Украине можно будет прекратить. 72

Общество Российский суд отказал в прогулках заболевшему раком инвестору из США В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить условия домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого диагностировали рак. 24

Религия Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.

Спорт Российские легкоатлеты обратились к Путину из-за кризиса в виде спорта Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5K

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 599

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 260

Биатлон Майгуров официально выставил свою кандидатуру на пост главы СБР Экс-биатлонист Виктор Майгуров заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР, который сейчас занимает Владимир Драчёв.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад. 37

Происшествия По делу банды «Ифы-Козлова» не стало пожизненных сроков Верховный суд России в порядке апелляционного рассмотрения изменил наказание фигурантам по делу банды «Ифы-Козлова».

Общество Ройзмана выписали из больницы после коронавируса Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что его выписали из больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции COVID-19. 8

Политика Путин: Нерабочие дни были обоснованными Введение режима нерабочих дней в России было обоснованным. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 33

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1,1K