Коронавирус

ВедомостиВедомостиСтраховки от коронавируса оказались нерабочими

Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ: страховка от COVID-19 не должна содержать условий, отменяющих выплаты

Банки.ру05:38

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

РБК06:48

ЦБ сообщил о нарушениях при продаже страховок от коронавируса

Rambler News Service06:08

Страховки от COVID-19 не должны содержать условия отмены или задержки выплат при наступлении форс-мажора

Гарант06:02

Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Ведомости08:16

ЦБ выявил взаимоисключающие положения в страховках от COVID-19

Medvestnik.ru05:19

ЦБ нашел нарушения прав потребителей у ряда страховщиков, предлагающих полисы от COVID-19

ТАСС05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом

РИА Новости вчера в 22:17
Теннис

Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости 08:41
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
816
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
448
Политика

ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
134
Единоборства

Майк Тайсон показал невероятную скорость и ударную технику

Sports.ru 04:08
Политика

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
4
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,3K
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
148
Наука

Ученые объяснили влияние коронавируса на обоняние

Исследователи из Британии смогли объяснить, почему во время заражения коронавирусом, у человека пропадает обоняние.
Discover24 06:20
50
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
426
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
3K
Общество

Федеральная палата адвокатов уличила защитников Ефремова в саморекламе

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле российского актера Михаила Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы.
Известия 08:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью

Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза вчера в 04:54
33
Экономика

Россия взяла на себя финансирование города Байконура

«Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации может предусматриваться предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету города Байконура», – передает ТАСС текст постановления.
Взгляд.ру 08:53
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
3,1K
Футбол

Бывший защитник «Шинника» Цховребов присоединился к «Енисею», «Чайка» просматривает белоруса

По данным matchtv.ru, в расположение «Енисея» прибыл центральный защитник Валерий Цховребов.
Матч ТВ вчера в 03:58
Фигурное катание

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Арина Парсегова заявила о своем переходе из группы специалиста Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru 04:15
1
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
570
Здоровье

О вреде «слишком здорового» образа жизни рассказал доктор Мясников

Число россиян, придерживающихся строгих принципов здорового образа жизни, растет с каждым годом.
Live24 08:31
13
Экономика

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
769
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
29
Экономика

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
879
Политика

Жириновский назвал варварством позицию КПРФ по поправкам к Конституции

КПРФ, отказываясь голосовать за поправки в Конституцию, демонтируют свое варварство и оппозицию всей стране, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский 23 июня перед началом заседания Госдумы.
ИА Красная Весна 08:28
33
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
457
Здоровье

Главврач калужской инфекционки упрекнула калужан в беспечности

Главврач калужской инфекционной больницы Елена Алешина объяснила, почему коронавирус так стремительно распространился по Калужской области.
Калужские новости вчера в 09:00
27
Музыка

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом

Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
2
Политика

Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
11
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное