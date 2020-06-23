Коронавирус
ВедомостиСтраховки от коронавируса оказались нерабочими
Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.
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с чего всё началось
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил участникам рынка.Ведомости08:16
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Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пособий в размере 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
РБК 12:44
Экономика
В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:51
Путешествия
Из-за пандемии турпоток из России в Турцию сократился в тысячу раз
Из-за пандемии турпоток из России в Турцию в мае сократился в тысячу раз, сообщает АТОР.
РИА Новости 06:18
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
Газета.Ru 05:26
Здоровье
Москвички вышли из самоизоляции и бросились откачивать жир
Отмечается, что женщины бросились откачивать лишний жир из живота и талии, который набрали во время карантина.
Lenta.ru 08:02
Авто
Появились изображения новых кроссоверов Toyota
В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
Автоновости дня 06:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Вести.Ru 08:02
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Политика
Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня выступает с телеобращением к россиянам. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".
Вести.Ru 10:00
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.
Чемпионат 12:35
Футбол
Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»
Российская газета 12:15
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович
Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
HotGeo вчера в 05:50
Здоровье
Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области
На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
Кино
Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
Би-порт вчера в 09:30
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Экономика
Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума
Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума.
Известия 11:39
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19