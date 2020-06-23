с чего всё началось

Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 1,7K

Здоровье Москвички вышли из самоизоляции и бросились откачивать жир Отмечается, что женщины бросились откачивать лишний жир из живота и талии, который набрали во время карантина.

Авто Появились изображения новых кроссоверов Toyota В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota. 1

Экономика Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. 9

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 21

Политика Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам Президент России Владимир Путин сегодня выступает с телеобращением к россиянам. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24". 5,1K

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1,1K

Общество Жителей европейской части России предупредили о жаре В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра. 464

Хоккей «Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 468

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 5

Экономика Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума. 1

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,2K