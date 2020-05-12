Экономика
Российская газетаСтраховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей
Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Сумму страхования банковских вкладов могут увеличить до 10 миллионов рублей
Парламентская газетавчера в 06:27
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Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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Общество
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Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
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Блогер выяснил, что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям
Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
Тарантас Ньюс вчера в 03:02
Армия и оружие
Россия жестко ответила на военные учения Японии и США
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Территория новостей вчера в 07:46
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В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом
Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония).
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РБК 03:46
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РБК 00:12
Общество
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Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Газета.Ru 03:59
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 85 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 85 новых заболевших коронавирусом.
АиФ Саратов 02:35
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество
В России за сутки выявили 10 028 случаев заболевания COVID-19
За последние сутки в России выявили 10 028 случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:37
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Общество
Спикер Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения
Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
РБК вчера в 19:06
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:17
Финансы
Прибыль банка «Открытие» сократилась почти в 28 раз с началом кризиса
В первом квартале 2020 года банк «Открытие», принадлежащий ЦБ, показал прибыль в 823 млн руб. в сравнении с 23 млрд руб. за тот же период годом ранее, свидетельствует отчетность банка по МСФО.
РБК 04:23
Общество
Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей
Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 04:31
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 07:13
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Гаджеты
Смартфон Huawei P Smart S с чипом Kirin 710 замечен в бенчмарке
В состав чипа входит графический ускоритель ARM Mali-G51 MP4. Смартфон Huawei P Smart S несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти.
3DNews 04:01
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
На Кубани с 1 июня откроются санатории
С 1 июня туристам вновь разрешено будет приезжать на Кубань.
Городовой вчера в 07:04
Экономика
Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47