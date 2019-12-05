с чего всё началось

В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.

В Госдуму повторно внесли законопроект, которым предлагается увеличить страховое возмещение по банковским вкладам граждан с 1,4 до 1,78 миллиона рублей. Этот документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Политика Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».

Происшествия В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, и освободил его в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие В Турции испытали российские С-400 Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.

Общество Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Экономика Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов Ранее в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями, чтобы "не задавить, не скупить все на рынке".

Общество В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.

Политика Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.

Политика МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из ФРГ Заявления о причастности России к убийству Зелимхана Хангошвили — бездоказательные, а действия властей Германии, которые ранее выслали двух сотрудников посольства РФ в Берлине — недружественными.

Политика Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.

Космос Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца Солнечный зонд "Паркер" (Parker Solar Probe) отделяет от Солнца 24 млн километров - так близко к центральной звезде нашей Солнечной системы не приближался ни один ранее созданный человеком объект.

Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.