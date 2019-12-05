Экономика
Парламентская газетаСтраховое возмещение по банковским вкладам предложили увеличить
В Госдуму повторно внесли законопроект, которым предлагается увеличить страховое возмещение по банковским вкладам граждан с 1,4 до 1,78 миллиона рублей. Этот документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
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В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 07:28
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 декабря приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение размера страхового возмещения по ряду банковских вкладов.Государственная Дума РФвчера в 07:27
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Аксаков: закон о повышении страховых выплат по ряду вкладов может быть принят в декабре
Парламентская газетавчера в 12:53
Депутаты предлагают проиндексировать размер страхового возмещения по банковским вкладам
Гарант03 декабря в 10:27
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