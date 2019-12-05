Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаСтраховое возмещение по банковским вкладам предложили увеличить

В Госдуму повторно внесли законопроект, которым предлагается увеличить страховое возмещение по банковским вкладам граждан с 1,4 до 1,78 миллиона рублей. Этот документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
Читать в источнике
Комментировать137
Вячеслав Володин
В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 07:28
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 декабря приняла в первом чтении законопроект
, который предусматривает повышение размера страхового возмещения по ряду банковских вкладов.
Государственная Дума РФвчера в 07:27

Подробнее о событии

Аксаков: закон о повышении страховых выплат по ряду вкладов может быть принят в декабре

Парламентская газетавчера в 12:53

Аксаков: закон о повышении страховых выплат по отдельным вкладам могут принять в декабре

ТАССвчера в 11:09

Комитет Госдумы одобрил увеличение страховых выплат по вкладам

News.ru03 декабря в 08:39

Госдума в I чтении повышает до 10 млн рублей страховку по вкладам в ряде случаев

ПРАЙМвчера в 07:30

Депутаты предлагают проиндексировать размер страхового возмещения по банковским вкладам

Гарант03 декабря в 10:27

Страховое возмещение по вкладам в российских банках увеличат

ВЕТТА03 декабря в 09:02

Рубль с гарантией

Российская газетавчера в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Происшествия

Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»

6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, по результатам которой удалось задержать руководителя преступной группы и пятерых участников.
Российская газета 05:27
Происшествия

В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, и освободил его в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Газета.Ru вчера в 08:10
Гаджеты

Apple выпустит iPhone в 2021 году без разъёмов

MobiDevices 05:33
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Шоу-бизнес

На лечение Анастасии Заворотнюк уходят миллионы каждый месяц

На лечение Анастасии Заворотнюк уходят миллионы каждый месяц Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга.
Экспресс газета 05:08
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM вчера в 05:26
Экономика

Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями, чтобы "не задавить, не скупить все на рынке".
РИА Новости 05:32
Армия и оружие

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Lenta.ru 04:32
Футбол

Стадион «Мордовия Арена» передан в собственность региона

РИА Новости 04:17
Общество

В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Lenta.ru 00:46
Политика

Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе

По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Южный Федеральный вчера в 20:02
Политика

МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из ФРГ

Заявления о причастности России к убийству Зелимхана Хангошвили — бездоказательные, а действия властей Германии, которые ранее выслали двух сотрудников посольства РФ в Берлине — недружественными.
Хакасия-Информ 04 декабря в 23:37
Политика

Кремль отказался комментировать приговор студенту ВШЭ Жукову

Кремль отказался комментировать приговор фигуранту «московского дела» Егору Жукову.
Коммерсантъ 05:02
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Авто

Российский авторынок в ноябре снизился на 6%

Автостат вчера в 04:07
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
Пятый канал 04 декабря в 13:21
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
РБК вчера в 16:25
Происшествия

Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
РБК 05:51
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Политика

Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
РИА Новости 06:01
Происшествия

В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку

Взгляд.ру 06:11
Космос

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Солнечный зонд "Паркер" (Parker Solar Probe) отделяет от Солнца 24 млн километров - так близко к центральной звезде нашей Солнечной системы не приближался ни один ранее созданный человеком объект.
Российская газета 06:18
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
Здоровье

Эксперт рекомендовал брить усы и бороду, чтобы защититься от гриппа

Ранее сообщалось, что ученые из Йельского университета определили диету, которая помогает защититься от гриппа.
Вести.Ru 05:48
Авто

Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше

Стив Маттин, вице-президент АвтоВАЗа по дизайну, автор фирменного «Х-стиля» автомобилей LADA рассказал в интервью Autonews о качестве машин фирмы LADA.
Автоновости дня 01:50
Политика

Россия выступает против трансграничного преследования россиян – Песков

Россия выступает за сотрудничество для совместного с США расследования киберпреступлений.
ПолитРоссия 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное