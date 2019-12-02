Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияСтраховое возмещение по вкладам могут увеличить до 10 млн рублей

В базу законодательных инициатив попал законопроект, по которому максимальный размер страховки по вкладам будет повышен до 10 млн рублей против 1,4 млн рублей на данный момент. Правительством вынесено соответствующее положительное заключение.
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Как следует
 из документа, повышенную страховку можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, социальных выплат и грантов в форме субсидий.
News.ruвчера в 07:42

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Сумму возмещения по вкладам решили повысить

Московский Комсомолец10:48

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АО «Россельхозбанк» приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

Вестирама.рувчера в 08:01
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
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