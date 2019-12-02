с чего всё началось

В базу законодательных инициатив попал законопроект, по которому максимальный размер страховки по вкладам будет повышен до 10 млн рублей против 1,4 млн рублей на данный момент. Правительством вынесено соответствующее положительное заключение.

Страховое возмещение по вкладам могут увеличить до 10 млн рублей

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