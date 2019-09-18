Общество

Российская газетаРоссийская газетаСтраховщики Приморья отказали селянам в услугах из-за частых паводков

Как сообщают "Вести: Приморье", Кожемяко также заявил в ходе совещания, что страховые компании отказываются страховать урожай фермеров края, мотивируя это тем, что "на протяжении нескольких лет паводки в Приморском крае происходят в одних и тех же районах".
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Страховщики Приморья отказали селянам в услугах из-за частых паводков

Российская газета04:12

Страховые компании отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков

Вести.Ru02:31

Власти Приморья 20 сентября передадут документы в Минсельхоз для компенсации ущерба

Коммерсантъ00:43

Губернатор Приморья предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям

REGNUMвчера в 20:58

Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков

ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19

Глава Приморья попросил выделить 370 млн рублей на восстановление сельского хозяйства

ТАССвчера в 13:28

Приморье попросило 370 миллионов рублей пострадавшим от паводка аграриям

РИА Новостивчера в 13:16
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:31, Вашингтон
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В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
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Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

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Верховная Рада предлагает отменить акциз на ввоз всех автомобилей.
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Tesla Model S опережает Porsche Taycan на Нюрбургринге

По сведениям зарубежных изданий, во время гонки в Нюрбургринге электрический седан Tesla Model S смог обойти конкурента в лице Porsche Taycan, опередив его на 19 секунд.
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Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
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В России открылся предзаказ на новые iPhone

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Общество

Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России

Нововведение по четырехдневной рабочей неделе в тестовом режиме планируют обсудить в Минтруде в ближайшее время.
Газета.Ru 16 сентября в 01:22
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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Известия 12:40
Авто

Продажи автомобилей в Европе в августе упали на 8,4%

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в июле продажи выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а падение в августе составило 8,4%.
Коммерсантъ 05:02
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Футбол

Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
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Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Происшествия

В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии

Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
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Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
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Футбол

Роман Зобнин: «Спартак» провел работу над ошибками, надеемся на положительный результат с «Уфой»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча против «Уфы».
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Фигурное катание

Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
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Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
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Онколог рассказал о масштабах «болезни Заворотнюк» в России

Хотя в мире идет множество клинических исследований, и Россия в них тоже участвует, и надежда, конечно, есть.
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Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
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Экономика

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Росстат сообщил о снижении в августе уровня безработицы в России до 4,3%. По информации РИА Новости, данный показатель является историческим минимумом в стране.
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Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018 года, с 26 сентября 2018 года являлся исполняющим обязанности губернатора. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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