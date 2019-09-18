Общество
Российская газетаСтраховщики Приморья отказали селянам в услугах из-за частых паводков
Как сообщают "Вести: Приморье", Кожемяко также заявил в ходе совещания, что страховые компании отказываются страховать урожай фермеров края, мотивируя это тем, что "на протяжении нескольких лет паводки в Приморском крае происходят в одних и тех же районах".
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Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков
ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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