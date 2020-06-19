Сотрудники финансовых структур и работающие в страховании берут самые большие микрозаймы в России, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Страховщики и финансисты берут самые большие микрозаймы в России

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