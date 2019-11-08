Общество
Газета.RuСтраховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах. Специалисты отмечают, что главными проблемами миллениалов являются высокий уровень холестерина, гипертония и тяжелая депрессия.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Ассоциация Blue Cross Blue Shield («Синий крест и синий щит»), объединяющая более 30 отдельных организаций и компаний медицинского страхования США, в среду опубликовала 32-страничный отчет.Телеканал 360°вчера в 04:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Общество
Хабаровские коммунисты разделились в годовщину Октябрьской революции
Сегодня, 7 ноября в Хабаровске представители коммунистических взглядов отмечали 102-ю годовщину Октябрьской революции – именно этот праздник заменили официальным Днем народного единства.
Московский Комсомолец вчера в 02:37
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Армия и оружие
Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов отмечает 95-летие
РИА ОмскИнформ вчера в 23:21
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Футбол
Семак раскрыл детали первого разговора с Кокориным после освобождения
Газета.Ru вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество
Москвичам предсказали «вишневую» зиму
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».
Lenta.ru 02:30
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru вчера в 05:00
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Политика
Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам
Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Телеканал 360° 01:25
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс вчера в 11:38
Шоу-бизнес
На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем
На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
ТК Звезда вчера в 08:52
Футбол
Защитник «Спартака» заявил о намерении войти в топ-5 РПЛ
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия
В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме
В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек.
RT на русском 01:13
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Здоровье
Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС
Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) начала работать в Морозовской детской городской клинической больнице.
Вечерняя Москва 00:09
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11
Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com 06 ноября в 03:34
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Общество
Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
ГЛАС.RU вчера в 13:25
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Армия и оружие
Пентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия
Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме в Элисте
Пятый канал вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53