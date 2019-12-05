Общество

Газета.RuГазета.RuСтраховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз. Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
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Золотой полис: стоимость ОСАГО может вырасти на 30%

Пока сохраняется коэффициент за мощность двигателя, но для его отмены придется снова раскошелиться водителям, по данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%.
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