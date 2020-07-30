Общество

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruСтраховщики смогут назначать персональные тарифы ОСАГО

С 24 августа страховщики смогут назначать водителям персональные тарифы ОСАГО. Вступают в силу соответствующие поправки. На данный момент тариф назначается для региона в целом.
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В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Evo-rus.com02:43

Лихачу дороже выйдет

Российская газетавчера в 12:24

От ОСАГО до повышения пенсий: Что ждёт Россию в августе?

Царьград28 июля в 22:33

Стало известно, какие новые законы вступают в силу с 1 августа

Народные новости29 июля в 10:47

Как изменится жизнь россиян в августе

Рамблер29 июля в 05:19

Россиянам рассказали, как изменятся пенсии и цена ОСАГО в августе

ФАН29 июля в 03:12

Водители смогут платить меньше за ОСАГО

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 06:33
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Происшествия

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

RT на русском 02:39
Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
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Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
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Экономика

Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Гаджеты

В Аризоне начато расследование из-за замедления работы старых iPhone

В Аризоне (США) начато расследование в отношении Apple. Оно поможет определить истинную причину замедления производительности старых iPhone.
Дни24 вчера в 03:43
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
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Общество

Мишустин поручил доложить о готовности школ к учебному году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ, МЧС России и Роспотребнадзору доложить о готовности школ к началу учебного года в условиях пандемии до 28 августа, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:09
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo

Газета.Ru 03:05
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Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru вчера в 11:48
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Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об изменении законов с учетом поступивших, но не внесенных в Конституцию поправок.
Lenta.ru 03:22
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском вчера в 16:22
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Автоспорт

Пилот «Формулы-1» Перес заразился коронавирусом

REGNUM 02:02
Политика

Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Евросоюз не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми ЕС готов открыть границы.
Накануне.Ru вчера в 18:58
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Армия и оружие

ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля «Стрела»

Новый скоростной багги для ВДВ разрабатывается в России на базе новейшего семейства броневиков "Стрела".
ТАСС вчера в 17:12
Космос

Ещё один космический интернет: Amazon получила разрешение на запуск более 3200 интернет-спутников

Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала в четверг интернет-компании Amazon разрешение на реализацию проекта Kuiper, в рамках которого будет выведено на орбиту 3236 спутников для создания глобальной спутниковой сети по обеспечению широкополосного доступа в Интернет жителям удалённых регионов Земли.
3DNews 02:25
Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
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Здоровье

В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109

Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 02:55
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Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
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Футбол

Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»

Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
CT news вчера в 14:26
Политика

Дмитрий Пьяных сложил полномочия депутата Саратовской областной думы

Депутаты Саратовской областной думы на заседании регпарламента 31 июля проголосовали за досрочное сложение полномочий Дмитрия Пьяных.
Регион 64 02:54
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Общество

Беглов: закон о барах может быть скорректирован

Interfax-Russia.ru - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях меньше 50 кв.м. "поспешностью отдельных депутатов"; градоначальник выразил готовность внести в документ изменения.
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Финансы

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
BFM.ru 03:06
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Авто

Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Издание сообщает, что компания «КСП Капитал Управление активами», которая принадлежит Сергею Котляренко, занимающегося управлением активами Игоря Шувалова, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 70% ООО «Кате».
Тарантас Ньюс 03:02
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Происшествия

Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы

Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUM вчера в 12:01
3
Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
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Армия и оружие

Defence Express сообщил о 42 уничтоженных «Панцирях» в Сирии и Ливии за 270 дней

Вечерний курьер 01:59
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