Общество
Kaluga-poisk.ruСтраховщики смогут назначать персональные тарифы ОСАГО
С 24 августа страховщики смогут назначать водителям персональные тарифы ОСАГО. Вступают в силу соответствующие поправки. На данный момент тариф назначается для региона в целом.
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Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
RT на русском 02:39
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Гаджеты
В Аризоне начато расследование из-за замедления работы старых iPhone
В Аризоне (США) начато расследование в отношении Apple. Оно поможет определить истинную причину замедления производительности старых iPhone.
Дни24 вчера в 03:43
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Общество
Мишустин поручил доложить о готовности школ к учебному году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ, МЧС России и Роспотребнадзору доложить о готовности школ к началу учебного года в условиях пандемии до 28 августа, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:09
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo
Газета.Ru 03:05
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru вчера в 11:48
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об изменении законов с учетом поступивших, но не внесенных в Конституцию поправок.
Lenta.ru 03:22
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском вчера в 16:22
Политика
Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Евросоюз не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми ЕС готов открыть границы.
Накануне.Ru вчера в 18:58
Армия и оружие
ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля «Стрела»
Новый скоростной багги для ВДВ разрабатывается в России на базе новейшего семейства броневиков "Стрела".
ТАСС вчера в 17:12
Космос
Ещё один космический интернет: Amazon получила разрешение на запуск более 3200 интернет-спутников
Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала в четверг интернет-компании Amazon разрешение на реализацию проекта Kuiper, в рамках которого будет выведено на орбиту 3236 спутников для создания глобальной спутниковой сети по обеспечению широкополосного доступа в Интернет жителям удалённых регионов Земли.
3DNews 02:25
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
Здоровье
В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109
Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 02:55
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
CT news вчера в 14:26
Политика
Дмитрий Пьяных сложил полномочия депутата Саратовской областной думы
Депутаты Саратовской областной думы на заседании регпарламента 31 июля проголосовали за досрочное сложение полномочий Дмитрия Пьяных.
Регион 64 02:54
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Общество
Беглов: закон о барах может быть скорректирован
Interfax-Russia.ru - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях меньше 50 кв.м. "поспешностью отдельных депутатов"; градоначальник выразил готовность внести в документ изменения.
Интерфакс - Россия 02:34
Финансы
Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
BFM.ru 03:06
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Издание сообщает, что компания «КСП Капитал Управление активами», которая принадлежит Сергею Котляренко, занимающегося управлением активами Игоря Шувалова, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 70% ООО «Кате».
Тарантас Ньюс 03:02
Происшествия
Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы
Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUM вчера в 12:01
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10