Общество

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruСтраховщики смогут назначать персональные тарифы ОСАГО

С 24 августа страховщики смогут назначать водителям персональные тарифы ОСАГО. Вступают в силу соответствующие поправки. На данный момент тариф назначается для региона в целом.
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В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

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Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл

Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
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Общество

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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Россия может начать поставлять оружие в Донбасс

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Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
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Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
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ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

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Сегодня, 31 июля, около 6 часов 40 минут в Белогорском районе на автодороге «Таврида», возле села Русаковка, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из Краснодара в Симферополь, столкнулся со стоящим «КамАЗом».
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В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.
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Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
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Лондон, 31 июля 2020, 08:25 — REGNUM Россия продолжает представлять «значительную угрозу» Великобритании, заявила министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
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Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
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"Барселона" предложила контракт нападающему лондонского "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports.
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«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

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Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
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