Общество
Kaluga-poisk.ruСтраховщики смогут назначать персональные тарифы ОСАГО
С 24 августа страховщики смогут назначать водителям персональные тарифы ОСАГО. Вступают в силу соответствующие поправки. На данный момент тариф назначается для региона в целом.
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Во время эксперимента по развитию госслужбы чиновникам гарантируют сохранение зарплаты
Парламентская газетавчера в 18:37
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Общество
Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл
Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Политика
Россия может начать поставлять оружие в Донбасс
Республиканцы в сенате сочли, что это поможет Украине защищать свой суверенитет.
RuNews24.ru 04:13
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН 04:32
Политика
Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США
Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте.
Российская газета вчера в 18:40
Общество
Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил о том, что заразился коронавирусом.
Интерфакс 04:33
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии.
RT на русском 03:29
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Происшествия
В Крыму восемь человек погибли в ДТП с автобусом, ехавшим с Кубани
Сегодня, 31 июля, около 6 часов 40 минут в Белогорском районе на автодороге «Таврида», возле села Русаковка, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из Краснодара в Симферополь, столкнулся со стоящим «КамАЗом».
Прибой 03:01
Футбол
Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву
Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:16
Происшествия
В Саратовской области от коронавируса умерли 59 человек
В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.
Четвертая Власть 03:43
Кино
Галадриэль, Элронд и Саурон вернутся в новом сериале по «Властелину колец»
Киноафиша России 03:59
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
РИА Новости 03:10
Политика
Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»
Лондон, 31 июля 2020, 08:25 — REGNUM Россия продолжает представлять «значительную угрозу» Великобритании, заявила министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
REGNUM 01:25
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Футбол
«Барселона» предложила контакт нападающему «Челси» Виллиану
"Барселона" предложила контракт нападающему лондонского "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 02:40
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Общество
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru вчера в 08:53
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 29 июля в 07:00