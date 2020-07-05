Коронавирус
РБКСтраховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
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Газета.Ru вчера в 17:17
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отказался называть судейство Владимира Москалева главной причиной поражения от «Тамбова» (2:3) в матче 26 тура.
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
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В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
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Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
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REGNUM 01:26
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«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
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В Калининградской области умер 66-летний мужчина с коронавирусом
К 5 июля общее число скончавшихся человек с COVID-19 в Калининградской области достигло 40. Умершим было от 35 лет до 91 года.
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Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане — примерно 160 случаев онкологических заболеваний на 100 тысяч граждан.
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Раскрыта стоимость геймпада для грядущей PlayStation 5
Инсайдер раскрыл стоимость геймпада DualSense для грядущей PlayStation 5. Его начнут продавать в период рождественских праздников в конце 2020 года.
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В Ульском районе Хабаровского края утонули трое детей, купаясь в протоке Мариинская, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
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По состоянию на 4 июля в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.
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Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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