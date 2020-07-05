Коронавирус

РБКРБКСтраховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

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Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
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Страховки от коронавируса не пользуются большим спросом у россиян

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