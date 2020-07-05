Коронавирус

РБКРБКСтраховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
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Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
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