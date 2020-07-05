Коронавирус
РБКСтраховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
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Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости вчера в 04:59
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский «Спартак» на своем поле уступил «Тамбову» в матче 26-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» со счетом 3:2.
Известия вчера в 16:02
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 05:06
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" отработал режим работы без экипажа в ходе предварительных испытаний.
Москва 24 вчера в 00:55
Гаджеты
Xiaomi представила новые беспроводные наушники за 22 доллара
Дочерняя компания Xiaomi Baseus представила на платформе Youpin новые беспроводные наушники Baseus Encok W04 Pro TWS.
ITZine.ru 04:48
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Происшествия
Трое рабочих погибли при обрушении перекрытий в ТЦ в Кировской области
Три человека погибли в результате обрушения в ходе строительных работ в торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Накануне ДТП произошло на 60-м км МКАД. В аварии с участием автомобилей «Газель» и Mercedes Sprinter пострадали четыре человека.
РБК 04:31
Общество
За сутки в Тульской области выявили 68 случаев коронавируса
За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса вчера в 03:31
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Политика
Совфед: Россия имеет право выдвигать требования к Украине
У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства».
URA.Ru вчера в 17:22
Футбол
«Шахтер» переиграл «Динамо» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче седьмого тура плей-офф чемпионов первенства Украины.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
Здоровье
Что известно о второй волне коронавируса и чем она опасна
Возвращение к мирной жизни: как московские больницы снова открываются для пациентов без COVID-19 По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом в России снижается, но риск второй волны эпидемии осенью сохраняется.
Forbes 04:03
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество
В России начали выдавать выплаты на детей от 16 до 18 лет. Но не всем
Ранее выплаты по 5 000 рублей в течение трёх месяцев получали семьи с детьми до 3 лет и по 10 000 рублей единовременно с детьми от 3 до 16 лет.
Om1.ru 02 июля в 00:15
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ 01:52
Космос
Заключён контракт на отправку двух МКС-туристов в 2021 году
Фотографии Роскосмоса Напомним, что Space Adventures и Роскосмос сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на Международную космическую станцию (МКС) полетел первый космический турист — Деннис Тито.
3DNews 00:04
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44