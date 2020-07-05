Коронавирус

РБКРБКСтраховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
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Страховки от коронавируса не пользуются большим спросом у россиян

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Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

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Здоровье

За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03 июля в 04:40
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Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
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Политика

Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией

Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
Lenta.ru 05:59
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
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Происшествия

Просителя убежища из России убили в Австрии

Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
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Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
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Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 05:06
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Фигурное катание

Тутберидзе вошла в список самых «токсичных» тренеров в мире

Невские Новости 06:44
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Политика

Путин рассказал о значении поправок к Конституции

Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.
РИА Новости 06:54
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Автоспорт

Пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено

Пять гонщиков "Формулы-1" отказались вставать на колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в поддержку борьбы с расизмом, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 05:35
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Общество

Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном

Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание.
Известия 03:23
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Происшествия

За сутки 115 человек в Алтайском крае заболели коронавирусом

Kursk.com 03:18
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
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Общество

Нурмагомедов прокомментировал смерть отца

Lenta.ru 05:10
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Шоу-бизнес

Пелагея лишилась голоса из-за переживаний на фоне развода с Телегиным

Певица Пелагея потеряла голос из-за переживаний во время развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Газета.Ru 07:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой 03 июля в 09:51
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Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Религия

В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников

Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
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Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 07:02
Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс вчера в 22:01
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Политика

Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
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Общество

Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства

Отмечается, что, как правило, ежемесячное пособие на детей до 18 лет получают либо родители-одиночки, либо малоимущие семьи.
Konkurent.ru вчера в 03:00
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Космос

Заключён контракт на отправку двух МКС-туристов в 2021 году

Фотографии Роскосмоса Напомним, что Space Adventures и Роскосмос сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на Международную космическую станцию (МКС) полетел первый космический турист — Деннис Тито.
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Здоровье

Россияне сняли все коронавирусные ограничения

За время пандемии россияне устали бояться заражения и в июле окончательно перестали заботиться о правилах, предписанных санитарными врачами.
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Шоу-бизнес

Блондинка с голубыми глазами: Александр Петров показал свою старшую сестру

Петров показал свою старшую сестру в Инстаграме, и подписчики пришли в неописуемый восторг — они и правда очень похожи.
Woman.ru 05:21
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Шоу-бизнес

Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка

Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
Passion.ru вчера в 13:13
Биатлон

СМИ: мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

Мужская ДНК была обнаружена в одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает Der Spiegel.
Газета.Ru 06:37
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