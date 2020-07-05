Коронавирус
РБКСтраховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
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Страховые компании назвали «символическими» доходы от полисов с защитой от COVID-19
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