Коронавирус
РБКСтраховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
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с чего всё началось
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.РБК02:00
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Страховые компании назвали «символическими» доходы от полисов с защитой от COVID-19
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