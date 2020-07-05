Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.

Политика Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 2K

Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19. 187

Армия и оружие Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника подавлена, один каратель убит, двое получили ранения, уничтожен БПЛА противника.

Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 676

Общество В удостоверениях личности в Нидерландах уберут графу «пол» Как отмечает министр, данным шагом правительство страны намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола», а граждане Нидерландов должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности». 2

Общество В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Единоборства Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова. 6

Футбол «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар» «Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 1,6K

Политика В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва». 4

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию. 1

Общество Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна. 3

Происшествия В Иркутской области в ДТП пострадали десять человек Легковые автомобили Mazda и Toyota столкнулись в Черемховском районе Иркутской области на федеральной трассе "Сибирь".

Политика Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году. 1

Происшествия История с включенным газом в квартире закончилась благополучно Как GOROD48, сегодня в единую службу спасения 112 поступил звонок от женщины, которая сообщила о том, что у неё в квартире включена газовая плита, а она сама уехала в Тербуны. 1

Автоспорт Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2» Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.