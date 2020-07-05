Коронавирус
РБКСтраховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
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Страховые компании назвали «символическими» доходы от полисов с защитой от COVID-19
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Rusvesna.su вчера в 23:30
Происшествия
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Как отмечает министр, данным шагом правительство страны намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола», а граждане Нидерландов должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности».
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Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru вчера в 03:17
Футбол
«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»
«Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.
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Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов
Mockva.ru 03 июля в 15:14
Здоровье
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Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
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В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США
Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Национальная служба новостей 07:57
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
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Минздрав РФ: на Северном Кавказе выявлено меньше всего онкобольных
Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане — примерно 160 случаев онкологических заболеваний на 100 тысяч граждан.
Слово и Дело 03 июля в 02:41
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В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
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Политика
Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G
Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.
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Происшествия
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Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
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Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
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Автоспорт
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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
Общество
Ханты-Мансийск вышел в лидеры по заболеваемости коронавирусом в ХМАО
В столице округа подтверждено 66 новых случаев В ХМАО за последние сутки зарегистрировано 272 новых случая коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях.
Правда УрФО 02:39
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com 03 июля в 02:34
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20