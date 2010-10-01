С января 2020 года страховые пенсии тамбовчан будут проиндексированы на 6,6 процента, сообщили в отделении ПФР по Тамбовской области. Согласно Федеральному закону от 3 октября 2018 года, размер страховой пенсии в 2019-2024 гг. будет увеличиваться с 1 января каждого года.

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

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