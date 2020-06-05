Саудовская Аравия и Россия критиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что ставило под угрозу сделку ОПЕК+. Страна согласилась сократить добычу сырья в мае и июне почти на 25 процентов.

Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти

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