Экономика
Lenta.ruСтрана Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Саудовская Аравия и Россия критиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что ставило под угрозу сделку ОПЕК+. Страна согласилась сократить добычу сырья в мае и июне почти на 25 процентов.
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Авто
Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили
Названы самые популярные по итогам продаж в мае 2020 года автомобили в России.
МонаВиста 10:57
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Политика
Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола
Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
Экономика
Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу
Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.
РБК 13:21
Политика
Проект «Северный поток-2» будет завершен, невзирая на санкции
Чтобы новые санкции вступили в силу, требуется одобрение законопроекта в обеих палатах Конгресса, а затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.
Finam.Ru 04:14
Происшествия
На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»
Пока задержаны 11 человек, среди них два фигуранта "дела 27 июля" Влад Барабанов и Самариддин Раджабов.
Интерфакс 12:56
Общество
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
РИА Новости 11:42
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Швеция признала, что отказ от карантина был ошибкой
В результате государственный эпидемиолог Андерс Тегнелль признал, что в самом начале пандемии страна должна была бы принять больше ограничительных мер.
Столица С 03 июня в 11:37
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Общество
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:01
Политика
МИД РФ отреагировал на высылку двух дипломатов из Праги
Россия не только адекватно ответит на высылку двух дипломатов из Праги, но и учтет этот случай при выстраивании линии отношений с Чехией, говорится в опубликованном в пятницу, 5 июня, заявлении Министерства иностранных дел России.
Известия 11:41
Происшествия
На Ямале случился разлив нефтепродуктов
Газета.Ru 13:26
Происшествия
В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку
Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Общество
Евгений Куйвашев продлит карантин как минимум на неделю. Доказательства
Количество вновь выявленных заболевших в Свердловской области не даст губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву начать снимать ограничения.
66.ru 04:10
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 09:30
Киберспорт
Авторы Total War Saga: Troy показали битву Ахиллеса и Гектора
Действие игры Total War Saga: Troy происходит во времена Древней Греции, и показанные в ней события описаны в поэме Гомера «Илиада».
Игромания.ру вчера в 11:17
Происшествия
В Кисловодске директор санатория нанял киллера для убийства жены брата
Аргументы и Факты - Ставрополь 11:57
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30