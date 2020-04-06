Коронавирус
Газета.RuЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая
Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ЕК.
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Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
В Италии создали петицию против российских медиков
На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Общество
В США зафиксировано рекордное число жертв коронавируса за сутки
За последние сутки в Соединенных Штатах от коронавируса скончались 1736 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин
Как известно, 17 марта Лещенко пришел в телестудию по приглашению Малахова и поучаствовал в съемках передачи.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Общество
Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.
Общество
В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю с коронавирусом.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон
Общество
Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучению
Российские школы могут возвращаться к работе в штатном режиме исходя из эпидемиологической ситуации в регионах и с соблюдением санитарных требований, местные власти сами должны принять решение на этот счет, заявили в Минпросвещения.
Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов признался, что перенес двухстороннюю пневмонию
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Хоккей
СКА продлил контракт с Кетовым на два года
Политика
Песков ответил на предложения дипломатов из США обменять Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывших американских послов обменять Крым и вывести войска из самопровозглашенные ЛНР и ДНР в обмен на отмену санкций.
Политика
ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией
Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.
Общество
В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 4 снова пережил обновление
Компания Chery снова обновила свой популярный в Китае кроссовер Tiggo 4. Несколько дней назад фото автомобиля появились в сети.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Энергетика
Мировую добычу нефти предложили сократить на 20 млн баррелей в сутки
Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон предложил резко сократить мировую добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.