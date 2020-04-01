Коронавирус

REGNUMREGNUMСтранные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Читать в источнике
Комментировать635
с чего всё началось

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19. В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались.
Московский Комсомолецвчера в 09:45

Подробнее о событии

Врачи выявили новую особенность коронавируса

Рамблер07:06

Умирают без серьёзных симптомов: Русские медики рассказали о странностях со смертями в Италии

Царьград03:21

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:12

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов

Комсомольская правдавчера в 17:34

Врачи из РФ рассказали об аномальных смертях заражённых в Италии

News.ruвчера в 15:45

Медики рассказали о «странных» случаях смерти от COVID-19 в Италии

РИА Новостивчера в 22:50

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Московский Комсомолецвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Культура

От коронавируса умер американский музыкант Адам Шлезингер

МР7.ру 02:17
Происшествия

В Коми замначальника Северной железной дороги подозревается в получении взятки

Расследование уголовного дела продолжается.
ИА БНК 08:57
Армия и оружие

Космические силы США вооружились «Космическим забором»

Космические силы США 27 марта 2020 года приняли на вооружение систему наблюдения за спутниками Space Fence («Космический забор»), основу которой составляет радиолокационная станция S-диапазона (2 — 4 гигагерца).
N+1 31 марта в 06:49
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
Известия 05:16
Здоровье

Врач рассказал, чем лучше обрабатывать поверхности от вирусов

Поверхности дома и на рабочем месте можно обработать крепким алкоголем, если нет специального антисептика, но эффективность действия на вирус будет ниже, сообщил РИА Новости главный врач-инфекционист центрального административного округа города Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.
РИА Новости 09:12
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
RT на русском 08:42
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 03:03
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Авто

Subaru остановит производство в Японии

Новые автомобили вчера в 06:56
Политика

Лукашенко рассказал о ходе интеграции России и Белоруссии

Газета.Ru 01:31
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Происшествия

Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом

Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
REGNUM 02:37
Гаджеты

MSI представила новые ноутбуки с Comet Lake H и свежей графикой NVIDIA

3DNews 05:17
Общество

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Каскад вчера в 12:26
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Здоровье

В России родился первый ребенок с коронавирусом

ТВ Центр 03:57
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

РБК 08:36
Общество

В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Новости Тюмени 72.ru 07:20
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
ещё по теме
Главное