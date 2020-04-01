Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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с чего всё началось

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19. В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались.
Московский Комсомолецвчера в 09:45

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Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов

Комсомольская правдавчера в 17:34

Врачи выявили новую особенность коронавируса

Рамблер07:06

Умирают без серьёзных симптомов: Русские медики рассказали о странностях со смертями в Италии

Царьград03:21

В итальянском доме престарелых пояснили сообщения о «странных» смертях

РИА Новости07:38

Врачи из РФ рассказали об аномальных смертях заражённых в Италии

News.ruвчера в 15:45

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:12

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Московский Комсомолецвчера в 09:45
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Общество

Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции

В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Гипер НН вчера в 03:44
Политика

Лукашенко назвал головотяпством закрытие Россией границы с Белоруссией

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», комментируя решение Москвы закрыть границу с Белоруссией, заявил, что российским властям до его принятия нужно было сперва посоветоваться с Минском и предупредить о готовящихся мерах.
РБК 07:37
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с COVID-19

Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 07:30
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
РБК вчера в 16:19
Космос

«Астроном – это не профессия. Это образ жизни»

В невероятной атмосфере Звенигородской обсерватории Дмитрий Вибе рассказал, что современные астрономы почти не используют телескопы.
Научная Россия 31 марта в 02:00
Авто

Пикап Isuzu D-Max получил спецверсию в России

В России стартовали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max – Arctic Trucks с индексом AT35, созданной вместе с одноименной исландской компанией для сурового бездорожья.
Автоновости дня 02:36
Происшествия

В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 04:47
Экономика

Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок

В рамках товарных интервенций, Министерство сельского хозяйства России направит до 1,5 млн тонн зерна для реализации на внутреннем рынке, соответствующее сообщение размещено на сайте Минсельхоза.
Российская газета 03:09
Общество

В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
ТАСС 07:43
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Здоровье

В России родился первый ребенок с коронавирусом

ТВ Центр 03:57
Общество

За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
Общество

«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом

Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Большой бизнес вчера в 17:52
Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги.
Что происходит 03:56
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Общество

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Известия 05:43
Кино

Вышел тизер продолжения «Поезда в Пусан»

News.ru 04:56
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Политика

Маттео Ренци призвал ЕС повлиять на Венгрию или исключить её из союза

Ранее парламент Венгрии расширил полномочия премьер-министра Виктора Орбана и правительства на время противодействия коронавирусу, во многих европейских СМИ об этом сообщили как о передаче Орбану «всей полноты власти».
REGNUM 30 марта в 12:47
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Piter.tv 01:39
Общество

Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами

ТАСС 07:28
Политика

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Что происходит 07:12
Общество

Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде

Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс - Россия 04:16
Общество

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Главное