Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19. В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались.

с чего всё началось

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

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