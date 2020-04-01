Коронавирус
BFM.ruВ Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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с чего всё началось
Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19. В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались.Московский Комсомолецвчера в 09:45
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Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов
Комсомольская правдавчера в 17:34
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Lenta.ruвчера в 12:12
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