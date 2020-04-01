Коронавирус
REGNUMСтранные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
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с чего всё началось
Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19. В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались.Московский Комсомолецвчера в 09:45
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Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов
Комсомольская правдавчера в 17:34
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Lenta.ruвчера в 12:12
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В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
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В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
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«Астроном – это не профессия. Это образ жизни»
В невероятной атмосфере Звенигородской обсерватории Дмитрий Вибе рассказал, что современные астрономы почти не используют телескопы.