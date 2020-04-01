Коронавирус

REGNUMREGNUMСтранные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
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с чего всё началось

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19. В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались.
Московский Комсомолецвчера в 09:45

Подробнее о событии

Умирают без серьёзных симптомов: Русские медики рассказали о странностях со смертями в Италии

Царьград03:21

Российские врачи в Италии описали странные смерти

Рамблервчера в 13:02

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов

Комсомольская правдавчера в 17:34

Врачи из РФ рассказали об аномальных смертях заражённых в Италии

News.ruвчера в 15:45

Медики рассказали о «странных» случаях смерти от COVID-19 в Италии

РИА Новостивчера в 22:50

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:12

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Московский Комсомолецвчера в 09:45
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Биатлон

Главу российского биатлона обвинили в растрате денег на жену

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег организации на личные нужды.
Lenta.ru 06:11
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин работает над еще одним обращением к россиянам, глава государства выступит с ним в четверг после 16:00.
BFM.ru 06:12
Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.
РБК 05:16
Энергетика

В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
РБК 05:13
Политика

Мишустин потребовал от членов правительства максимальной оперативности

Глава правительства добавил, что документы затронут разные сферы, в том числе сферу строительства и рынок медизделий.
REGNUM 05:57
Политика

Дутерте приказал стрелять в нарушителей порядка во время карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте отдал указание полиции и вооруженным силам стрелять на поражение в тех, кто будет продолжать протесты, которые нарушают мир и порядок во время действующего в стране карантина на фоне коронавируса, сообщает газета Philippine Star.
РИА Новости 04:08
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 31 марта в 02:00
Общество

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя

Депутаты парламента Красноярского края приняли решение о введении в регионе запрета на продажу алкоголя.
Московский Комсомолец 02:16
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Энергетика

Доходность от продажи российской нефти Urals стала отрицательной

Агентство отмечает, что поставщики сырья беспокоятся: если период низких цен затянется, это приведет к нулевой или даже отрицательной доходности продаж российской нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Экономика

Кузбасским предпринимателям предоставят дополнительные льготы

Малому и среднему бизнесу в Кемеровской области будут предоставлены дополнительные льготы.
Сибдепо 04:09
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

Новые ограничения ввели в Ростовской области из-за коронавируса

Ограничения по передвижению не касаются медиков и волонтеров. Добавим, что сейчас в регионе выявлено пять случаев заболевания коронавирусом.
Rostov gazeta вчера в 23:02
Единоборства

Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова титула за отказ от боя

РБК 04:51
Армия и оружие

Северный флот получит пять субмарин «Ясень»

Военно-морской флот получит семь субмарин, пять из которых пойдут на Северный флот.
Би-порт вчера в 04:29
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 06:11
Общество

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В Москве скончались еще три пациента с диагнозом «коронавирус», сообщил 2 апреля оперативный штаб. Возраст умерших — от 63 до 72 лет.
Известия вчера в 17:56
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Армия и оружие

ВВС Индии могут достичь 350 единиц истребителей Су-30МКИ

В издании напоминают, что индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited завершила производство всех 272 истребителей Су-30МКИ для ВВС Индии.
Военное дело вчера в 07:33
Общество

РБК назвал альтернативные сценарии проведения парада Победы

РИА Новости 03:30
Общество

«Ъ»: в России могут продлить нерабочую неделю

Следующая неделя (с 6 по 12 апреля) в России может также быть нерабочей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:34
Общество

Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое

В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
RT на русском 06:14
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков из-за распространения коронавируса ввел режим всеобщей самоизоляции в регионе с 1 апреля и ограничил продажу алкоголя.
Известия 31 марта в 20:52
Происшествия

В Ярославле лишили прав водителя, не пропустившего «Скорую» с ребенком

Ярославль, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу.
REGNUM 06:11
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 31 марта в 04:18
Общество

13 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области

13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Время Н 03:55
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 06:13
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
Здоровье

В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
DixiNews 01:04
Космос

«Астроном – это не профессия. Это образ жизни»

В невероятной атмосфере Звенигородской обсерватории Дмитрий Вибе рассказал, что современные астрономы почти не используют телескопы.
Научная Россия 31 марта в 02:00
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