Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтраны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу

Сокращение планируется из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса. Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане.
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Рубль, золото, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

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Страны, не входящие в ОПЕК, сегодня обсудят дополнительное сокращение добычи

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Картель предлагает снизить производство на 1,5 млн б/с

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В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

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ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

ТАССвчера в 16:09

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новостивчера в 09:01

Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомостивчера в 15:58
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Комментарии

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РИА Новости 03:18
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Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
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Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
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Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
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К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
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Руни: «Ромеро был не в настроении, мог бы и пропустить один мяч»

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
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Путин рассказал о необходимости поправок в Конституцию

Востребованность поправок в Конституцию президент РФ Владимир Путин объяснил кардинально изменившейся ситуацией в стране.
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«Маргери Тирелл» из «Игры престолов» может сыграть в сериале «Ведьмак»

Британскую актрису Натали Дормер, наиболее известную по роли Маргери Тирелл в "Игре престолов", заметили на съемочной площадке второго сезона "Ведьмака" в графстве Суррей в Англии.
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Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 03:39
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Происшествия

Четверо россиян оказались на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

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Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

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Коммерсантъ 04:13
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Сериал «Шерлок в России» выйдет на экраны осенью

Премьера отечественного сериала с оригинальным сюжетом «Шерлок в России», главные роли в котором поделили Максим Матвеев и Константин Богомолов, выйдет на экраны осенью 2020 года.
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Общество

Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса

Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
РБК 02:58
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
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Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
РБК вчера в 23:00
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Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

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Армия и оружие

Полет Ми-24 на предельно малой высоте сняли на видео из кабины

В интернете появилось видео экстремального полета, который осуществляет вертолет Ми-24 на предельно малой высоте.
Российская газета 01:51
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Общество

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
РИА Новости 04:35
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В Саратове городскую больницу № 12 ждет реорганизация

В 2020 году городскую больницу № 12 Саратова планируют присоединить к областному кардиологическому клиническому диспансеру.
Регион 64 03 марта в 06:51
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Федерация футбола Италии открыла дело в отношении президента «Интера»

Итальянская федерация футбола открыла дело в отношении президента "Интера" Стивена Чжана за его высказывание в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино, сообщает ANSA.
РИА Новости 03 марта в 08:21
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У жительницы Краматорска подозревают коронавирус

Женщина вернулась из Таиланда и заболела. В Краматорске женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в больницу.
Piter.tv 04:24
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