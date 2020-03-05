Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Читать в источнике
Комментировать183

Подробнее о событии

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

РБК05:46

Источник: страны ОПЕК+ в январе исполнили сделку по сокращению добычи на 112% от плана

ТАСС05:50

ОПЕК предложила России новую сделку по нефти

Вестник Кавказавчера в 08:22

В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

Интерфаксвчера в 15:47

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новостивчера в 09:01

Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомостивчера в 15:58

Картель предлагает снизить производство на 1,5 млн б/с

Коммерсантъвчера в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн

Комментарии

Политика

Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»

Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Российская газета 05:32
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Гаджеты

На iPhone теперь можно установить Android 10

Как рассказали авторы проекта, версия Android 10, которую они адаптировали под iPhone, устанавливается только на iPhone 7 и 7 plus при помощи джейлбрейка, под которым можно получить доступ к файловой системе обеих моделей, сообщает издание Машины и механизмы.
Что происходит 01:47
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Политика

МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
РБК 05:57
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Авто

Презентован Renault Duster нового поколения

Напомним, на европейском рынке Duster второго поколения появился еще в 2017 году, там кроссовер продается под брендом Dacia.
Тарантас Ньюс 04 марта в 22:44
Футбол

Семак назвал слова Федуна «элементарной человечной ошибкой»

По словам специалиста, Федун допустил «элементарную человечную ошибку», поскольку заранее известно, где будет проходить игра.
ProstoProSport 04:18
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Шоу-бизнес

Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
ФАН 02:41
Экономика

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Интерфакс вчера в 10:35
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Экономика

В Deloitte назвали долю женщин во главе российских компаний

Исследование показало, что чем крупнее компания и чем больше у нее выручка, тем меньше, в целом, доля женщин-руководителей на высших постах.
Вечерний курьер вчера в 21:49
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Авто

В феврале российский авторынок сократился на 2,2%

У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
RuNews24.ru 03:25
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Здоровье

В Петербурге назначили нового главврача Боткинской больницы

В клинической инфекционной больнице имени Боткина назначен новый главный врач.
Российская газета 03:02
Здоровье

Жители Подмосковья могут лечиться в 200 частных клиниках по полису ОМС

Количество частных клиник в Подмосковье, которые оказывают помощь в рамках системы ОМС, выросло со 170 в прошлом году до 211 в текущем году, сообщила в интервью официальному порталу регионального правительства директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Ольга Мисюкевич.
РИАМО 02:19
Общество

Силуанов отнес профессии бухгалтера и охранника к числу отмирающих

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о профессиях, которые будут постепенно исчезать в России.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Газета.Ru 05:11
Экономика

Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рациональным решением отмену ПМЭФ-2020 из-за коронавируса, сам он также отменил ряд поездок.
РИА Новости 05:28
Культура

По игре The Last of Us снимут сериал

The Last of Us вышла в 2013 году на Playstation 3 и стала культовой игрой, а также признана одной из лучших игр прошлого десятилетия.
Мойка78 вчера в 19:23
Авто

Новый седан Genesis G80 показали официально

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество

Россияне поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
РИА Новости вчера в 12:23
Происшествия

Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе

РИА Новости 06:05
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье

Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
ОК! вчера в 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное