Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтраны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу

Сокращение планируется из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса. Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане.
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