Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbСтраны БРИКС хотят отказаться от доллара

Эксперты считают правильным решением страны вкладывать деньги в покупку золота – сейчас, во время кризиса, это стало ясным, как никогда. На данный момент стоимость золотых запасов оценивается в 126 миллиардов.
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Страны БРИКС постепенно отказываются от доллара. ЦБ РФ переиграл рынок за счёт золотого запаса. Эксперты прогнозируют обесценивание доллара

Вятка-На-Сети00:07

Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара

РИА Новости22 мая в 01:00

Страны БРИКС хотят отказаться от доллара

Gazeta.SPb22 мая в 14:51

Ставка России на золото минимизирует последствия экономического кризиса

Политика Сегодня22 мая в 14:03

Страны БРИКС готовы отказаться от доллара

Экономика сегодня22 мая в 14:01

Страны БРИКС массово уходят от потерявшего доверие доллара

Слово и Деловчера в 10:44
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Наша версия вчера в 08:21
Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Коммерсантъ вчера в 18:25
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Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда 22 мая в 14:54
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera 22 мая в 04:07
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Политика

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
ТАСС вчера в 21:40
20
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
1
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
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Футбол

Бизнесмен: кажется, никого не волнует огромная дыра в банковских счетах «Барселоны»

Кажется, что никого это не беспокоит.
Чемпионат вчера в 17:57
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н вчера в 09:57
1
Путешествия

Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
20
Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Театры

Окко покажет «Калигулу» Эймунтаса Някрошюса

Калигула-Миронов ведет себя как человек, вдруг осознавший, что катастрофа неминуема, спасения нет, боги не слышат, а свобода невозможна.
Театрал 22 мая в 08:40
Здоровье

Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии

Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Армия и оружие

Раскрыта география уничтожения российских «Панцирей» в Ливии

Lenta.ru 22 мая в 04:53
1,1K
Экономика

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
15
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Атлантике

REGNUM 00:34
2
Происшествия

Следователи ФСБ прекратили уголовное дело о взрыве в Архангельске

Следователи ФСБ прекратили уголовное преследование 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.
РЕН ТВ вчера в 20:16
2
Здоровье

В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом

В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
ТВ-Енисей 21 мая в 23:58
84
Здоровье

В уральские больницы поступят новые аппараты ИВЛ. Гуманитарный груз уже в Кольцово

Средства на покупку партии гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины, выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин.
URA.Ru 00:13
Общество

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:29
Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
1,6K
Космос

Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите

SM News вчера в 02:06
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Происшествия

В Красноярском крае погибли женщина с ребенком, провалившись в септик

REGNUM вчера в 07:58
23
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости 22 мая в 12:00
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Энергетика

Выбрали момент: США закупились российской нефтью

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00
16
Как работают Яндекс.Новости?
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