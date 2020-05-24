Эксперты считают правильным решением страны вкладывать деньги в покупку золота – сейчас, во время кризиса, это стало ясным, как никогда. На данный момент стоимость золотых запасов оценивается в 126 миллиардов.

Политика В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией. 485

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 487

Политика Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну. 20

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 1

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 20

Политика Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. 19

Театры Окко покажет «Калигулу» Эймунтаса Някрошюса Калигула-Миронов ведет себя как человек, вдруг осознавший, что катастрофа неминуема, спасения нет, боги не слышат, а свобода невозможна.

Здоровье Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.

Экономика В России могут вернуть прежний пенсионный возраст Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. 15

Происшествия Следователи ФСБ прекратили уголовное дело о взрыве в Архангельске Следователи ФСБ прекратили уголовное преследование 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года. 2

Здоровье В уральские больницы поступят новые аппараты ИВЛ. Гуманитарный груз уже в Кольцово Средства на покупку партии гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины, выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин.

Общество NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.

Здоровье Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. 4

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг. 1,6K