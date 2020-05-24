Финансы
Gazeta.SPbСтраны БРИКС хотят отказаться от доллара
Эксперты считают правильным решением страны вкладывать деньги в покупку золота – сейчас, во время кризиса, это стало ясным, как никогда. На данный момент стоимость золотых запасов оценивается в 126 миллиардов.
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Ставка России на золото минимизирует последствия экономического кризиса
Политика Сегодня22 мая в 14:03
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В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
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Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
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Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
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Московский Комсомолец вчера в 09:00
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
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Кажется, что никого это не беспокоит.
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Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
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Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
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Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии
Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
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Раскрыта география уничтожения российских «Панцирей» в Ливии
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Экономика
В России могут вернуть прежний пенсионный возраст
Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
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Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Следователи ФСБ прекратили уголовное дело о взрыве в Архангельске
Следователи ФСБ прекратили уголовное преследование 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.
РЕН ТВ вчера в 20:16
Здоровье
В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом
В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
ТВ-Енисей 21 мая в 23:58
Здоровье
В уральские больницы поступят новые аппараты ИВЛ. Гуманитарный груз уже в Кольцово
Средства на покупку партии гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины, выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин.
URA.Ru 00:13
Общество
NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе
Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:29
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Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
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ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
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Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите
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В Красноярском крае погибли женщина с ребенком, провалившись в септик
REGNUM вчера в 07:58
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В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
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Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00